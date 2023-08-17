Миротворцы от Глобального Юга: как Индия, ЮАР, Индонезия могут прекратить войну в Украине

Поиск вариантов мира следует расширить, рассуждает аналитик Алексей Кущ . По его мнению, эффективным могло бы стать привлечение на сторону Украины тех, кого пока привыкли воспринимать как симпатиков России — стран Глобального Юга.

Мирный план для Украины как проект Глобального Юга.

Возможен ли такой вариант?

Давайте рассмотрим гипотетическую версию.

Итак, пока в нашем внутреннем дискурсе присутствуют только два варианта.

Первый — тотальный разгром РФ. Военная победа, выход на границы 1991 года, репарации, дезинтеграция России.

Как подвариант — все то же самое, но без последнего пункта. В этом подварианте риск новой войны сохраняется: российское общество охватывает ресентимент, как немецкое в 20-х годах прошлого века. Что в историческом контексте рождает ресентимент, мы все прекрасно понимаем.

Вопрос безопасности в данном контексте можно решить гарантиями безопасности от наших союзников (на переходном этапе) и затем — членством в НАТО (5 статья, ядерный зонтик).

Вероятность этого сценария не анализирую, здесь лишь констатация.

У части общества существует убеждение в возможности "заморозки" конфликта путем подписания соглашения о перемирии или без письменных договоренностей — по факту.

У всех этих вариантов есть одно слабое место — угроза новой войны и нерешенность ключевого тезиса — будет ли Запад готов напрямую воевать за Украину с Россией в будущем.

Но существует и третий вариант, который у нас пока не рассматривался.

Одними из гарантов мира могут стать страны Глобального Юга, которые сейчас активно формируют свою геополитическую субъектность и формируют проактивную международную политику.

Глобальный Юг делает уверенные шаги к геополитической субъектности Фото: Twitter

В последние годы Глобальный Юг успешно преодолевает дефицит субъектности и избавляется от ментальных травм колониального прошлого, преодолевая также и неоколониальные ловушки.

Страны Глобального Юга заинтересованы в завершении войны, ведь страдают от ее последствий:

рост цен на продовольствие, глобальная инфляция, ограничение поставок из Украины аграрного сырья, высокий уровень неопределенности на мировом рынке топлива вследствие санкций по отношению к российской нефти и газу.

Коалиция стран Глобального Юга в качестве гарантов мира могла бы подписать с РФ соглашение о прекращении военных действий, ведь ни Украина, ни Запад такое соглашение подписывать не станут.

Затем — резолюция Совета Безопасности ООН и введение в зону конфликта миротворческой миссии ООН.

Коалиция Глобального Юга (мир-система Валлерстайна) таким образом осуществила бы свою геополитическую "инициацию".

Кто мог бы сформировать силы "голубых касок" ООН?

С точки зрения, на кого больше всего обращает внимание РФ — это Китай. Но "заинтересованный нейтралитет" Китая делает такой вариант невозможным — он слишком много выдал россиянам геополитических "авансов".

Поэтому, ключевым ядром формирования миротворческих сил ООН могла стать Индия, которая имеет необходимые технические ресурсы.

Также в такие силы могли войти:

Бразилия — как крупнейшая страна Южной Америки.

Мексика — как крупнейшая страна испаноязычной Латинской Америки.

ЮАР — как наиболее развитая страна Африки.

Египет — ключевая страна Северной Африки.

Саудовская Аравия — как центральная страна арабского глобального кластера.

Индонезия — как одна из ключевых стран Тихоокеанского региона.

Указанная коалиция Глобального Юга могла бы успешно осуществлять геополитическое давление на РФ с целью контроля мирного процесса.

По сути, для Глобального Юга, а особенно для Индии, это могло бы стать первым коллективным геополитическим проектом 21 века.

Конечно, это лишь гипотетическая версия, один из конструктов мирного процесса.

Но такие варианты стоит проговаривать.

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