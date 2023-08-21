Россия наплевала на законы войны. Почему удар по Чернигову выходит за рамки военного права

Ракетный удар по центру Чернигова — нарушение обычаев и правил ведения войны, убежден военный эксперт Константин Машовец . В связи с этим, он имеет две версии: либо российское руководство настолько тупое, что не понимает этих обычаев, либо оно сознательно на них плюет.

Я вот не совсем понимаю...

Вы серьезно считаете, что ракетный удар по густозаселенному центру областного города возможно "оправдать" выставкой дронов?

Напомнить определение термина "военное преступление"?

Это СОЗНАТЕЛЬНОЕ грубое нарушение законов и обычаев войны.

Собирательное понятие в международном праве, объединяющее группу серьезных нарушений правил ведения боевых действий ("закона войны") и норм и принципов международного гуманитарного права, совершаемых умышленно или по грубой неосторожности.

Среди принципов, лежащих в основе законов войны, можно отметить 3 основных:

Войны должны ограничиваться достижением политических целей, которые положили начало войне (например, территориальный контроль), и не должны включать ненужных разрушений;

Войны должны быть прекращены как можно скорее;

Люди и имущество, которые не способствуют военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и лишений, даже если это противоречит военным целям враждующих сторон

Таким образом, по сути, российское военно-политическое и военное командование, отдав соответствующий приказ и организовав нанесение этого ракетного удара именно по гражданскому объекту и центру густонаселенного города (даже если там и присутствовали какие-то украинские "дронщики"), по сути СОЗНАТЕЛЬНО и УМЫШЛЕННО нарушило первый и третий принципы законов войны (лат. jus in bello, англ. law of war)...

И в этом смысле, оправдывать эти действия стремлением нанести поражение "легитимной" (законной) цели (под которой понимается эта самая "выставка дронов") россиянам, явно, не стоит.

Потому что, если вы ведете боевые действия вопреки нормам международного права (частью которого и являются законы и обычаи войны), тогда следует так прямо и заявить... "Для нас военная целесообразность важнее жизни и лишений мирного населения"...

Российское военное руководство — либо тупое, либо делает вид... Фото: "Газета"

В этом смысле, российское военно-политическое руководство почему-то упорно придерживается какого-то дебильного дуализма...

Когда они, неважно намеренно или по ошибке, поражают гражданскую инфраструктуру или жилые дома, убивают и калечат мирное население, то сразу же и обязательно заявляют, что "поражали военный объект". То есть, по умолчанию, доказывают, что для них законы и обычаи войны (по сути, международное право) не являются определяющим фактором в ходе организации и ведения ими боевых действий...

Но тут же, официальные представители Кремля, начинают доказывать, что они "безусловно и обязательно" соблюдают законы и обычаи войны... И что характерно, никакого противоречия, или "несовпадения" они, при этом, не видят.

Здесь возможны два варианта:

либо российское командование настолько тупое, что не понимает смысла и определения таких понятий, как законы и обычаи войны, военное преступление и международное право

либо сознательно на все это плюет, делая военную целесообразность — главным фактором, определяющим формы и методы ведения им боевых действий, а все заявления вроде "мы придерживаемся" являются неприкрытой и очень откровенной ложью

Подведем итоги...

Все те, кто сейчас активно "набрасывает" о нецелесообразности организации и проведения "выставки дронов" в Чернигове, правы исключительно в рамках реализации нашей собственной стратегии ведения войны и стремления ее оптимизировать и избавиться от наших "внутренних ошибок".

Но, при этом, всем им стоит помнить: этот "наброс" также однозначно подыгрывает и россиянам, которые уже верещат о том, что "они били исключительно по военному объекту", стыдливо опуская тот факт, что этим "военным объектом" был областной драмтеатр города Чернигова и его центральный квартал (что, по умолчанию, подпадает под определение "военное преступление")...

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