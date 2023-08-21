У россиян - огромный рост потерь. ВСУ подошли вплотную к основной линии обороны врага

На востоке украинские войска держат неимоверно сложную оборону, на юге — методично теснят врага. Об этом детально пишет военный эксперт Алексей Копытько в обзоре текущей ситуации на фронтах

О текущем моменте.

Дней десять назад я написал пост, в котором подверг критике общеупаднический настрой части сограждан. Тогда была какая-то совсем нездоровая атмосфера. За последние дни с настроем стало получше. Закрепим.

Ситуация по всему фронту сложная. От Двуречной до направления на Кременную реально тяжело. Наши, кто держит там оборону, выполняют эпически непростую задачу — сковывают массу российских войск, которые хотели сорвать планы украинского командования, но увязли. Там ничего еще не закончено, замысел россиян забуксовал, даже интенсивность чуть снизилась на пару дней, но они готовят новые попытки.

За это время проявилась часть результатов Сил обороны Украины на юге.

Есть видимая динамика на двух участках.

Есть аккуратное шевеление на левом берегу Днепра.

Из важного — у россиян значительный рост потерь (результат применения кассетных боеприпасов). Поток раненых на юге забивает логистику и деморализует росоккупантов.

Новости о похоронах в России и в.о.Крыму лиц, служивших в штабах и подразделениях материально-технического обеспечения (не только командиров), демонстрируют, что до управления и логистики росвойск наши дотягиваются уже в рутинном режиме.

Идет накопление изменений. В августе темп истребления артиллерии противника сопоставим с показателями июня и июля, снизился темп уничтожения РЗСО и средств ПВО, но подросли цифры по выбиванию транспорта и спецтехники.

Также в последние дни пошли новости о сбитых вертолетах. Сопоставимый падеж наблюдался в июне, когда роскомандование было вынуждено срочно затыкать бреши из-за выбитой артиллерии. Сейчас и артиллерии меньше, и вертолетов меньше. А наши войска вплотную подошли к основной линии обороны врага.

Все это дается ценой колоссальных усилий. Есть потери. На земле есть много очень разного. Несмотря на все сложности и проблемы, наши войска владеют инициативой. Никаких оснований для шапкозакидательства нет, однако и для упадничества тоже нет.

Наши спецы (настоящие) осторожно оценивают состояние росармии, но все отмечают — враг в сильном напряжении, это заметно. Пока то, что делается — работает.

Врага выбивают с занятых позиций Фото: Генштаб ВСУ

Еще один сюжет, от которого наверняка вздрогнут наши северные братья — встреча украинского командования с американскими и британскими коллегами. Со стороны Британии был главный военный, от американцев — командующий войсками в Европе (он же глава сил НАТО). Т.е., синхронизация на высоком уровне. Если бы дела шли плохо — никто бы не приехал и в таком составе не фотографировался бы. С теми, кто проигрывает войну, не фотографируются.

Посему повторю свой тезис — терпение.

Избегайте в сети персонажей, которые умножают и монетизируют безысходность. От передоза безысходности наступает выученная беспомощность и апатия. А источник внутренней энергии всем понадобится.

Косвенный показатель, что не стоит впадать в уныние, а лучше делать что-то полезное: разнобой в западных СМИ.

Часть продолжает вещать о "провале контрнаступления". Но параллельно вброшен абсолютно дикий тезис, что украинцы и без Ф-16 неплохо воюют. Мол, и так целей могут достичь. Намучаются, правда. Есть реплики, что успехи украинских войск "неимоверные".

Картина — очень неоднородная. Тональность вещателей отражает позиции разных групп влияния: продолжать поддерживать сопротивление Украины либо сворачивать войну любой ценой (т.е. — за счет Украины). Так было все эти полтора года.

Нам своє робити.

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