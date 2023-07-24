Украина - накануне больших перемен. Пять тенденций текущего момента на фронте и в тылу

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О текущем моменте.

Мы накануне больших перемен. Часть из них проявится молниеносно в ближайшее время, буквально завтра. Часть накапливается постепенно, чтобы проявиться осенью.

Дабы не впасть в ступор от неожиданностей, обратите внимание на такие тенденции.

1. "Запад" ушел в отпуск. Традиционно до начала сентября публичная реакция будет медленнее и более вялая, даже чем обычно.

В Украине же наоборот – яростный всплеск политической активности.

На фронте сейчас идет тяжелая и достаточно успешная работа. Просто многие привыкли или не туда смотрят.

Бунт вагнеров, шатание в командовании росармии, арест Гиркина и ему подобных – это следствие успехов сил обороны Украины на поле боя.

Бавовны в Крыму мы уже практически не замечаем. Да что там бавовны – подрыв Керченского моста жил в эфире полтора дня, потом исчез под натиском сериалов и других овощерезок.

В ситуации, когда военный событийный ряд проигрывает политическому, главное в ближайшие полтора месяца – не загрызть друг друга.

2. Из-за неуспехов на поле боя Россия максимально задействовала асимметричные рычаги.

Наше инфополе забито фейками. Идет нагнетание по всем возможным направлениям, чтоб расшатать. Рост террористических атак на все города, кроме Киева, будет инструментом дестабилизации.

Сейчас понадобится все хладнокровие, какое есть.

3. Много инсинуаций по поводу темпов контрнаступления.

Послушайте на эту тему тех иностранцев, кого имеет смысл слушать.

Главный военный США Марк Милли, главный военный Британии Тони Радакин и главный военный НАТО Роб Бауер были удивительно единодушны: украинская армия УСПЕШНО решает сложнейшую задачу.

Три главных западных военных, которые обладают необходимой полнотой информации, высоко оценили результаты украинских войск. Они понимают, в каких условиях приходится действовать. Остальное – белый шум.

Марк Милли - один из тех военспецов, мнение которых стоит учитывать Фото: РИА

Ввиду чего комментарии западных анонимов, политиков и разного рода чревовещателей на тему "быстрее/медленнее", "ожидали большего" не касаются собственно войны, а нацелены на создание определенных общественных настроений. Не надо поддаваться этому.

Нужно радоваться, что наше командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации. Было бы настоящей бедой, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили бы по ним ломиться, не считаясь с потерями. Корректировка плана – не трагедия. Наглядные результаты будут.

Терпение. Например, обратите внимание, что наши войска системно выбивают РСЗО и средства ПВО врага. Уже превышены показатели июня, которые было рекордными за все время.

Враг был вынужден сменить тактику использования вертолетов из-за больших потерь.

Сейчас в дело пойдут новые боеприпасы, россиянам станет еще грустнее.

4. Осень. Переговоры — шмереговоры.

Лавина сообщений в западной прессе на тему "как у Украины все плохо" доказывает только одно – мы плохо поддаемся давлению.

Ибо, несмотря на явные перегибы с вбросами, спровоцировать военно-политическое руководство Украины на истерические действия на фронте не удалось. Ушатать нас не получается. Пока. Не надо помогать.

Львиную долю вбросов на тему неуспехов, будущих переговоров, "заморозки" и т.д. объединяет один наглядный признак: они заведомо исключают лучшие варианты для Украины. Все эти измышления формируют колею, "коридор сценариев", в который нас пытаются загнать. Попутно убеждая, что Украине надо довольствоваться малым. Т.е., это абсолютно искусственная конструкция.

Не стоит забывать, что "осень" — понятие растяжимое. В марте 2024 года в России выборы. Многих на Западе интересует спокойствие и предсказуемость в России. Что наглядно проявилось в истории с Пригожиным.

Поэтому нужно цепко держаться за реальные вещи: пакеты военной помощи, санкции, возможности для развития нашего ОПК. Выявлять и отсекать российские щупальца. А не идти на поводу у тех, кто выманивает на бесплодный путь дискуссий с информационными пузырями. Конкретика – вот, что важно.

5. Как я уже пару раз упоминал, кроме горящих потребностей фронта, сейчас в приоритет выходят долгосрочные процессы в рамках оборонного планирования и взаимодействия с партнерами.

После того, как политически закрыт трек с оружием (из платформ мы уже получили все, что реалистично на данном этапе, самолеты будут троеточием) и сделано несколько реальных шагов по сближению с НАТО, открывается новый фронт работ – конструирование долгосрочных программ.

Остальные процессы надо поддерживать, а тут как раз надо много чего делать с нуля, запускать. Темп и успехи на этом направлении будут новым ориентиром для оценивания.

Итого.

Политически и организационно мы вышли на определенный рубеж. Закрепились. Дальше неизбежны изменения под новые задачи. Конец лета – самое лучшее время для реорганизации и нового фокуса.

Движемся невпинно.

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