Выборы в Украине — это утопия. Почему нельзя провести голосование до конца войны

Выборы в Украине кажутся нереалистичными по нескольким причинам, и одну из них рассматривает журналист Виктор Трегубов . Он обращает внимание, что проголосовать не смогут около 20 процентов избирателей

На прошлых выборах в Украине у нас было — потенциально — 30 миллионов избирателей.

Сейчас где-то миллион — в Силах обороны Украины. Где-то пять миллионов — за рубежом. Еще несколько сотен тысяч — на территориях, оккупированных уже в 2022-м году.

Таким образом, из избирательного процесса будет исключено около 6 миллионов граждан, что составляет 20% избирателей.

Нет, не говорите мне, что они смогут проголосовать в "Дії" или еще как-то. Потому что участие в избирательном процессе — это не только возможность голосовать, это еще и возможность выдвинуться и провести собственную избирательную кампанию.

Умножим это на следующие коэффициенты:

отсутствие равного доступа к медиа;

опасность проведения массовых мероприятий;

нестабильность линии разграничения.

Таким образом, я убежден, что провести любые общенациональные выборы в Украине до конца активной фазы войны будет невозможно не то что политически, но и чисто технически.

Это, конечно, не означает, что политики не будут пытаться пиарить себя и топить конкурентов просто на всякий случай.

Но что-то я не уверен, что это будет иметь смысл, кроме утоления их неврозов.

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