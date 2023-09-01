Выборы в Украине — это утопия. Почему нельзя провести голосование до конца войны
Выборы в Украине кажутся нереалистичными по нескольким причинам, и одну из них рассматривает журналист Виктор Трегубов. Он обращает внимание, что проголосовать не смогут около 20 процентов избирателей
На прошлых выборах в Украине у нас было — потенциально — 30 миллионов избирателей.
Сейчас где-то миллион — в Силах обороны Украины. Где-то пять миллионов — за рубежом. Еще несколько сотен тысяч — на территориях, оккупированных уже в 2022-м году.
Таким образом, из избирательного процесса будет исключено около 6 миллионов граждан, что составляет 20% избирателей.
Нет, не говорите мне, что они смогут проголосовать в "Дії" или еще как-то. Потому что участие в избирательном процессе — это не только возможность голосовать, это еще и возможность выдвинуться и провести собственную избирательную кампанию.
Умножим это на следующие коэффициенты:
- отсутствие равного доступа к медиа;
- опасность проведения массовых мероприятий;
- нестабильность линии разграничения.
Таким образом, я убежден, что провести любые общенациональные выборы в Украине до конца активной фазы войны будет невозможно не то что политически, но и чисто технически.
Это, конечно, не означает, что политики не будут пытаться пиарить себя и топить конкурентов просто на всякий случай.
Но что-то я не уверен, что это будет иметь смысл, кроме утоления их неврозов.Важно