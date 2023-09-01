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Выборы в Украине — это утопия. Почему нельзя провести голосование до конца войны

Выборы в Украине кажутся нереалистичными по нескольким причинам, и одну из них рассматривает журналист Виктор Трегубов. Он обращает внимание, что проголосовать не смогут около 20 процентов избирателей

Виктор Трегубов
Виктор Трегубов
Журналист, военнослужащий ВСУ
eye 28
Выборы, голосование, электорат
Кто сможет проголосовать на предполагаемых выборах?
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На прошлых выборах в Украине у нас было — потенциально — 30 миллионов избирателей.

Сейчас где-то миллион — в Силах обороны Украины. Где-то пять миллионов — за рубежом. Еще несколько сотен тысяч — на территориях, оккупированных уже в 2022-м году.

Таким образом, из избирательного процесса будет исключено около 6 миллионов граждан, что составляет 20% избирателей.

Нет, не говорите мне, что они смогут проголосовать в "Дії" или еще как-то. Потому что участие в избирательном процессе — это не только возможность голосовать, это еще и возможность выдвинуться и провести собственную избирательную кампанию.

Умножим это на следующие коэффициенты:

  • отсутствие равного доступа к медиа;
  • опасность проведения массовых мероприятий;
  • нестабильность линии разграничения.

Таким образом, я убежден, что провести любые общенациональные выборы в Украине до конца активной фазы войны будет невозможно не то что политически, но и чисто технически.

Это, конечно, не означает, что политики не будут пытаться пиарить себя и топить конкурентов просто на всякий случай.

Но что-то я не уверен, что это будет иметь смысл, кроме утоления их неврозов.

Источник

Фокус провел опрос в своем Телеграм-канале: "Нужно ли проводить президентские выборы в Украине в 2024 году?"
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