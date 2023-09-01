Вибори в Україні — це утопія. Чому не можна провести голосування до кінця війни
Вибори в Україні здаються нереалістичними через кілька причин, і одну з них розглядає журналіст Віктор Трегубов. Він звертає увагу, що проголосувати не зможуть близько 20 відсотків виборців.
На минулих виборах в Україні в нас було — потенційно — 30 мільйонів виборців.
Зараз десь мільйон — у Силах оборони України. Десь п'ять мільйонів — за кордоном. Ще кількасот тисяч — на територіях, окупованих вже у 2022-му році.
Отже, з виборчого процесу буде виключено близько 6 мільйонів громадян, що складає 20% виборців.
Ні, не кажіть мені, що вони зможуть проголосувати в "Дії" чи ще якось. Бо участь у виборчому процесі — це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію.
Помножимо це на такі коефіціенти:
- відсутність рівного доступу до медіа;
- небезпека проведення масових заходів;
- нестабільність лінії розмежування.
Отож, я переконаний, що провести будь-які загальнонаціональні вибори в Україні до кінця активної фази війни буде неможливо не те що політично, а й суто технічно.
Це, звісно, не означає, що політики не намагатимуться піаритися й топити конкурентів просто про всяк випадок.
Але щось я не впевнений, що це матиме сенс, окрім вгамування їхніх неврозів.Важливо