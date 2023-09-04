Россия пытается отнять у украинцев будущее. В чем главная причина ненависти к врагу
Главная подлость войны — то, что она отнимает будущее у нескольких поколений, причем самых дееспособных, сетует писатель Ян Валетов. Не скрывая эмоций, он признается, что это заставляет его ненавидеть врага сильнее всего.
В последнем интервью Наташа Влащенко спросила меня, не обидно ли мне, что на лучшие годы жизни моего поколения пришелся творящийся сейчас ужас.
Я ответил, что обида — не совсем точное слово. Не об обиде идет речь.
Попытаюсь сформулировать свои ощущения.
Вся ненависть, которую я испытываю (а я именно это чувство испытываю) к агрессору связана не с тем, что у нас — поколения 60-70-80 — отобрали сегодня, а то, что орочье нашествие уничтожает будущее нескольких поколений.
Их победа равнозначна нашему исчезновению.
Их поражение означает лишь длительный, вязкий, многолетний и запущенный триппер, потому, что эта зараза никуда не денется от наших границ.
Это не наша проблема, так как мы уходящая натура. 10-15 лет активной деятельности — это максимум, — и мы станем тенями. Основной груз восстановления и перестройки новой Украины ляжет на плечи тех, кому сегодня 30-35 лет от роду. Не в нас дело. Дело в них.
И за то, что вместо движения вперед наши дети будут в осстанавливать то, что уничтожили эти "борцы с нацизмом", я особенно люблю кремлевских. Люблю, как зубную боль.
У каждого поколения своя война.
Бабушки и дедушки пережили 1 мировую, большевистский переворот, гражданскую (10 миллионов погибших, между прочим), голодоморы, Вторую мировую, репрессии, еще голод, снова репрессии. Но они пережили все это и Советскую власть тоже.
Мамы и папы получили репрессии, голод, Вторую мировую, снова репрессии и голод, несколько десятков лет относительного спокойствия и новую войну — с рашистами вместо фашистов.
Мы думали, что отпетляем. Не отпетляли. И много чего еще впереди
Обидно ли мне?
Мне бесконечно жаль не наше поколение, а молодых мальчиков, гибнущих на фронте. Они воюют нашу войну. Ту, что не состоялась в 1991. Перенеслась на годы нашей зрелости, для того, чтобы убить наших детей и все то, что мы успели взрастить и чего достигнуть…
Поэтому не надо говорить о том, что ненависть — неконструктивное чувство. Оно конструктивно, пока хоть один агрессор топчет нашу землю. Это топливо нашей свободы.
А обижаться… обижаться будем потом. Сейчас главное — выжить и победить.