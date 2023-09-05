Решающей битвы до конца года не будет. Как видит развитие событий на фронте американский генерал

Колумнист The Washington Post Макс Бут передает свои впечатления от общения с американским отставным генералом о войне в Украине. Его собеседник считает, что решающие битвы войны пройдут следующим летом — и сами США прежде всего виноваты в том, что этого не случилось раньше.

Некоторые военные чиновники США, похоже, удивлены тем, что украинское контрнаступление не привело к быстрому прорыву и посредством анонимных высказываний в СМИ возлагают вину на украинских военных. Бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, напротив, нисколько не удивлен медленными темпами наступления, но он винит в этом американцев, а не украинцев.

Арнольд, жизнерадостный бывший офицер спецназа, трижды побывавший в Ираке и Афганистане, провел много времени вблизи линии фронта, консультируя украинских военных (за свой счет). Он уехал под впечатлением от профессионализма и настроя украинской армии, но при этом осознал ограниченность обучения и оборудования, которые предоставил Запад.

Впервые я встретил Арнольда в Киеве в мае. Еще тогда, за несколько недель до начала украинского контрнаступления, он говорил мне, что украинцы не смогут совершить прорыв в этом году. Однако он был и остается более оптимистичным в отношении перспектив решающих операций в следующем году.

Вернувшись из Киева, я сохранил связь с Арнольдом и нашел в нем последовательный образец реализма. Еще 23 июня, в самом начале контрнаступления, он написал мне по электронной почте: "Я по-прежнему очень скептически отношусь к тому, что в этом году произойдет решающая битва, которая окажет существенное влияние на победу Украины. Это может произойти следующим летом, когда большая часть маневренной техники прибудет из НАТО в Украину".

Совсем недавно он посетовал: "Украинцам не хватает мобильности, необходимой для прорыва плотных минных полей и заграждений. Механизированные пехотные и бронетанковые батальоны армии США имеют в каждой ротной команде танки с лопастями для разминирования и тяжелые катки. У украинцев этого нет".

Украинцам не хватает не только средств разминирования. На прошлой неделе Арнольд написал мне по электронной почте: "Если собрать все боевые машины "Брэдли", танки "Леопард-2" и "Челленджер-2", а также другую технику, украинцы смогут укомплектовать только одну бригаду. Только шесть из примерно 350 батальонов сухопутных войск прошли общевойсковую подготовку в НАТО". По его словам, этого просто недостаточно для решительных сдвигов.

Украинские бойцы испытывают еще большие затруднения из-за отсутствия превосходства в воздухе. Во многих случаях российские ударные вертолеты нападали на украинские бронетанковые подразделения, пытавшиеся разминировать минные поля, замедляя их продвижение до минимума.

В то время, как некоторые в Соединенных Штатах критикуют поведение Киева в контрнаступлении, которое, похоже, наконец-то набирает обороты, Арнольд этого не делает. "Американским военным было бы трудно добиться гораздо лучших результатов без господства в воздухе и артиллерийских систем большой дальности, — сказал он мне. — Я доволен прогрессом, который украинцы продемонстрировали на сегодняшний день".

Арнольд отвергает многие критические замечания со стороны Пентагона, в том числе обвинения в том, что украинцы перенаправили слишком много ресурсов к Бахмуту. Он утверждает, что наступление там "не потребовало больших объемов механизированной техники" и что "украинские операции в различных географических регионах необходимы для связывания российских военных ресурсов и защиты украинских территорий на северо-востоке".

Кое-кто в Пентагоне, очевидно, хочет, чтобы украинцы шли на тяжелые потери, атакуя российскую оборону прямо в лоб. Но Арнольд считает, что украинское командование сделало правильный выбор, действуя более осторожно. "Нужно разумно оценивать и расходовать человеческие ресурсы во время контрнаступления, одновременно ожидая прибытия большей части бронетехники и механизированной техники в следующем году", — сказал он мне.

Танки "Абрамс" уже в Украине. Но почему так мало и так поздно? Фото: fishki.net

Аргумент Арнольда о том, что Киев может добиться еще больших успехов в следующем году, противоречит предположению некоторых американских чиновников о том, что в 2023 году наступил конец украинского наступления. "Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова", — сказал Wall Street Journal один из бывших чиновников США.

Но так ли это на самом деле? Запад наращивает производство боеприпасов: армия США ожидает, что выпуск 155-мм артиллерийских снарядов увеличится с 24 000 в месяц в этом году до как минимум 80 000 в месяц в следующем. На тот момент у украинцев также должны быть танки М-1 и истребители F-16. Более того, украинские войска, принявшие участие в этом контрнаступлении — и выжившие — станут гораздо более опытными и искусными в наступательных операциях.

Конечно, у русских будет возможность восстановить свою оборону за зиму, но, продвигаясь дальше на юг, украинцы смогут вывести больше российских линий снабжения в Крыму и на юге Украины в зону действия высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, препятствуя усилиям России по пополнению запасов зимой.

Арнольд с оптимизмом смотрит на то, что украинцы смогут прорваться в следующем году — при условии, что они получат больше подготовки и оборудования, чем получили в этом году. "Если администрация Байдена заинтересована в прекращении этой войны, — сказал он мне, — то она предоставит оружие дальнего действия (армейскую тактическую ракетную систему, противокорабельные ракеты "Гарпун", дроны "Рипер", F-16), больше бронетехники — бронетранспортеры М113, боевые машины "Брэдли" и танки "Абрамс".

Но дело не только в увеличении количества оружия. Украинские военные также нуждаются в дополнительном обучении. "Западная подготовка украинских военных за последние 15 месяцев на 85 процентов состояла из базовой подготовки, на 5 процентов — из подготовки командиров небольших подразделений, и на 10 процентов — из подготовки батальонов, — говорит Арнольд. — Эти усилия позволили подготовить менее 5 процентов сухопутных войск Украины — и почти никого из офицеров уровня батальона и выше". Результаты этой неопытности проявились в замедлении темпа первоначального контрнаступления.

Арнольд лоббировал в украинском Генеральном штабе и Министерстве обороны идею нанять отставных западных офицеров для обучения бригад внутри Украины, а не заставлять их отправляться в другие страны, поскольку это позволит быстрее подготовить больше подразделений. Он считает, что также важно обучать личный состав корпусов выполнению командных функций более высокого уровня, чтобы они могли более эффективно маневрировать в бою. Первоначально обучением должны руководить отставные западные офицеры, но они обучат инструкторов, чтобы украинцы сами могли проводить такие курсы. Арнольд также пытается привлечь средства частного сектора для расширения подготовки и оснащения боевых медиков.

"Меня расстраивает, а для украинцев мучительно то, что Запад способен сделать гораздо больше, чтобы помочь положить конец войне, но мы этого не делаем", — сказал мне Арнольд.

Это необходимо изменить. Вместо того, чтобы стать жертвой "одержимости краткосрочной войной" американских военных — воображающих, что каждая война быстро закончится — администрации Байдена было бы разумно подготовить украинцев к большему успеху в будущем, даже если они не смогут достичь всех своих целей во время этого контрнаступления.

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