Доллар будет по 41,4: почему Минфину не нравится укрепление гривны

Гривна укрепляется, и это беспокоит министра финансов. О чем он и сказал на публичном мероприятии, и журналисты, не будь глупы, процитировали. "Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1".

На первый взгляд получается даже немного абсурдно — потому что тот же НБУ, например, поддержку курсовой стабильности называет одним из собственных достижений. Как минимум, в контексте снижения инфляции. Или, проще, то, чем НБУ гордится, что наличный и карточный курс не особо отклоняются от официального, фиксированного, то для Минфина плохо и головная боль.

Но это на первый лишь взгляд абсурдно, а на самом деле достаточно понятно. Потому что у Минфина Бюджет (тот, что государственный, потому что просто бюджет-смета у него также есть, но это другое), а в Бюджете прогнозный курс на этот год стоит 42,2 грн за доллар, и если курс меньше, то это грозит невыполнением бюджета и, как бы это сказать, потенциальным атата по известному месту министру. Ведь международная помощь и кредиты, которые составляют достаточно много от бюджета, по курсу 42,2 — это одна сумма в гривне, а по курсу 36,6 — это уже сумма другая.

И если бюджет не будет выполнен, в гривне, потому что он же в гривне, то никто там не будет разбираться, почему, как и что изменилось. Не выполнено, и все, ищем виновного, строго наказываем. Как это у нас принято.

Поэтому, да, для Минфина курс, близкий к официальному, и отсутствие сейчас оснований поднимать официальный — это проблема.

Министра финансов Сергея Марченко волнует состояние гривны Фото: пресс-служба минфина

Это и называется конфликтом интересов. Когда для НБУ важна курсовая стабильность, чтобы не было множественных курсов, или хотя бы их было поменьше. Для Минфина важно, чтобы курс был ближе всего к заложенному в прогноз, желательно даже чуть выше. Это в нынешних условиях; в других и этот конфликт интересов может выглядеть иначе, и его может не быть вообще.

Почему 42,2? Кроме того, что это ответ на общий вопрос жизни, вселенной и всего такого плюс ноль-два. Потому что это планировали осенью прошлого года. Когда была другая картина мира, другие финансовая ситуация, другие входные, все еще неопределенность по поводу международной поддержки. Тогда еще ни соглашения с ЕС не было, ни соглашения с МВФ. А, и еще тогда достаточно активно уже стреляли по гражданской инфраструктуре.

В общем, тогда и 50 и 60 казалось реальными прогнозами по курсу, при тогдашних вводных и тогдашней реальности. Сошлись — и я сам это тогда называл оптимизмом в квадрате — на 42,2. Потом ситуация изменилась в нашу пользу, по крайней мере, по деньгам, появилось и соглашение с ЕС по макрофинпомощи, и соглашение с МВФ, и нишевая помощь, и все остальное позитивное. Прогнозные цифры, между тем, в бюджете остались.

Здесь, кстати, немного даже смешно получается — что чем лучше Минфин и НБУ работали над соглашениями с партнерами, тем быстрее и больше денег к нам поступает, тем сильнее гривна, тем больше вероятности для министра получить на орехи за невыполнение бюджета, потому что курс лучше, чем планировалось в прошлом году. Смешно для всех, кроме самого министра.

Это та история, что, когда мы говорим о бюджетном планировании — которое, безусловно, нужно — то часто забываем о том, что входные данные и ситуация с войной, с финансами, со всем остальным меняется иногда достаточно быстро. Оно просто становится неактуальным, и к тому привязываться не очень разумно. То, что казалось хорошим и точным прогнозом год назад, сейчас нереалистично; скорее всего, и то, что у нас сейчас с курсом, госфинансами, через год будем считать чем-то снова нереальным.

Нет, среднесрочное планирование, конечно, нужно, но это не самоцель, потому что невозможно точно все спрогнозировать, и имеет смысл менять прогнозы и ориентиры, ориентируясь на ситуацию, на реалии.

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