Новые цены на бензин. Насколько подорожает топливо в Украине из-за дефицита нефти в мире

Цена на топливо в Украине растет на глазах, и это еще не конец, предупреждает эксперт рынка Дмитрий Леушкин . А виной всему — политика Саудовской Аравии, ограничившей добычу топлива вопреки желанию сильных мира сего

Волна

Автомобилисты заметят повышение цен на АЗС, начнется массовое переписывание ценников. Помимо этого, будут уменьшены бонусные программы (скрытое повышение). Скрытое и открытое в сумме составит 2-3 грн. на литре до конца сентября. Смотря о какой сети говорим. Опт за последние сутки-двое вырос на гривну. И еще поднимется.

Это математическая модель. Тут нет места предсказаниям. Только факты и математика. Долго никто теперь тянуть не будет. Недорогого "доналогового" топлива уже нет, как это было в июле-августе. Повышаться все будут оперативно.

А что случилось?

Нефть, господа. Она растет. Геополитика сейчас рулит. Понимаете, есть спекулятивные факторы, такие, как там уровень запасов в США, какой-нибудь там ураган и т д. А есть фундаментальные. Банально стало меньше нефти, так захотели саудиты, и ничего Байден с этим поделать не смог. Была надежда на Иран, что его откупорить можно, но после информации о предоставлении ракет (планируемом), понятно, этот вариант отпал. Думали, Китай там начнет загибаться, но нет.

Нефти просто стало не хватать на всех... Фото: Bloomberg

Нефти нет. И рашка тоже сдулась с поставками, она бы и рада больше продавать, но из-за сбоя логистики, к чему санкции привели, сама уже без бензина сидит. Как тут увеличивать отгрузку? Это радует, конечно, им это икнется сильно. Но и нам вот повышение цен "прилетает".

Где брать нефть? Я думаю, даже если и сланцевая добыча в Штатах будет расти, экономически это выгодно стало очень, то она все равно не перекроет.

Я плохой прогноз Вам скажу. Она не остановится на 90, она пойдет выше. Ее просто не хватает. А если товара не хватает, то что происходит с ценой? Ну, пока так. Все может поменяться, мало ли. Фундаментальные параметры тоже не константа, они меняются. Но пока у нас прогноз только вверх, и сотня за бочку тоже может быть вполне. Это волатильный рынок, и подхватив волну, биржевые спекулянты могут качнуть прилично. Так бывает.

А при сотне долларов за бочку я даже не стану Вам писать цену за литр. Не хочу Вам сон портить. Но если что, то налогов там тоже будет гривен 15-16 в литре при такой цене нефти. Ведь если литр дорожает, то и налогов больше становится ))

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