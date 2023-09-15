Враг отступил на юг от Бахмута. Чего следует ожидать от россиян в следующую очередь

Военный эксперт Константин Машовец анализирует ситуацию, которая сложилась сегодня под Бахмутом. Украинские войска имеют стабильный успех, но россияне явно нацелены на контратаку.

На Бахмутском направлении противник, очевидно, прилагает основные свои усилия, чтобы помешать ВСУ южнее и севернее города занять удобные районы и рубежи для активных действий по отношению к самому городу.

В частности, севернее города в полосе обороны 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) противника (14-й армейский корпус\АК Северного флота), его командование сформировало сводный тактический отряд (до батальона) типа "Шторм-Z" (это где-то — 2-3 штурмовых роты, укомплектованных осужденными гражданами РФ).

Очевидно, что в ближайшее время оно его использует для штурмовых\атакующих действий. Вероятно, по направлению Дубово-Васильевка — Орехово-Васильевка (как альтернатива — по направлению Ягодное — Богдановка).

Наши бойцы держат противника в постоянном огневом напряжении

В свою очередь, южнее г.Бахмут, несмотря на тот факт, что в районе с.Клещиевка и с.Андреевка противник в течение последних суток немного попятился (соответственно, подразделения 1307-го МСП ТрВ и 57-й ОМСБр), не вызывает сомнения вполне очевидное — в ближайшее время противник попытается восстановить положение в этих районах.

Вполне вероятно, для этого он попытается снова задействовать 102-й МСП из состава 150-й МСД в районе с.Клещиевка (или подразделения 4-й ОМБСр из состава 2-го АК), а в районе Андреевки, вероятно, — 72-ю ОМСБр.

На данный момент противник активно пытается противодействовать передовым подразделениям ВСУ южнее г.Бахмут с целью удержания их по рубежу железной дороги, которая ведет из Бахмута на Горловку. По сути, это у него здесь его основной рубеж обороны.

Однако, по крайней мере, на 2-х участках (севернее и южнее с.Андреевка) ВСУ уже вышли на него, а по некоторой информации, даже пересекли его... Хотя сами н.п. (и Клещиевка, и Андреевка) пока полностью не контролируются украинскими войсками.

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