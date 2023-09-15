Враг отступил на юг от Бахмута. Чего следует ожидать от россиян в следующую очередь

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На Бахмутском направлении противник, очевидно, прилагает основные свои усилия, чтобы помешать ВСУ южнее и севернее города занять удобные районы и рубежи для активных действий по отношению к самому городу.

В частности, севернее города в полосе обороны 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) противника (14-й армейский корпус\АК Северного флота), его командование сформировало сводный тактический отряд (до батальона) типа "Шторм-Z" (это где-то — 2-3 штурмовых роты, укомплектованных осужденными гражданами РФ).

Очевидно, что в ближайшее время оно его использует для штурмовых\атакующих действий. Вероятно, по направлению Дубово-Васильевка — Орехово-Васильевка (как альтернатива — по направлению Ягодное — Богдановка).

Наши бойцы держат противника в постоянном огневом напряжении

В свою очередь, южнее г.Бахмут, несмотря на тот факт, что в районе с.Клещиевка и с.Андреевка противник в течение последних суток немного попятился (соответственно, подразделения 1307-го МСП ТрВ и 57-й ОМСБр), не вызывает сомнения вполне очевидное — в ближайшее время противник попытается восстановить положение в этих районах.

Вполне вероятно, для этого он попытается снова задействовать 102-й МСП из состава 150-й МСД в районе с.Клещиевка (или подразделения 4-й ОМБСр из состава 2-го АК), а в районе Андреевки, вероятно, — 72-ю ОМСБр.

На данный момент противник активно пытается противодействовать передовым подразделениям ВСУ южнее г.Бахмут с целью удержания их по рубежу железной дороги, которая ведет из Бахмута на Горловку. По сути, это у него здесь его основной рубеж обороны.

Однако, по крайней мере, на 2-х участках (севернее и южнее с.Андреевка) ВСУ уже вышли на него, а по некоторой информации, даже пересекли его... Хотя сами н.п. (и Клещиевка, и Андреевка) пока полностью не контролируются украинскими войсками.

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