Что не так с Шахедами? Почему не заработал завод в Татарстане и зачем Шойгу ездил в Иран

Военный эксперт Константин Машовец анализирует причины приезда министра обороны России Шойгу в Иран. И делает очевидный вывод: речь наверняка шла о новых поставках дронов типа "шахед", которые россияне так и не научились делать.

19-20 сентября нынешнего года месье Шойгу "и сопровождающие лица" (в количестве, аж 43 "тушки") посетили исламскую республику Иран (ИРИ).

Конечно, не для того, чтобы любоваться красотами Персии.

Это отродье приехало уговаривать иранцев поставить для острых нужд Кремля новые партии БПЛА и боеприпасов.

В частности, для этого посланники Кремля встретились с президентом ИРИ, министром обороны и начальником генерального штаба ВС ИРИ. Кроме того, "творческо-плодотворную" встречу провели и представители ряда разведывательных\специальных служб двух стран.

Также, кремлевская делегация посетила целый ряд предприятий и компаний, которые и производят эту "остро-дефицитную" для Кремля продукцию... в частности, "Qods Aeronautics Industries Company of Revolutionary Guard".

Дело вот в чем.

Как известно, на территории Татарстана руководство РФ развернуло собственные производственные мощности по изготовлению БПЛА типа "Шахед" в специальной экономической зоне "Елабуга".

Россияне рассчитывали, что на конец 2025-го года, это предприятие выйдет на мощность — 1000 БПЛА типа "Шахед" в год. Планировалось, что уже в первом полугодии 2023-го производство этих БПЛА достигнет отметки в 100 единиц, а во втором — 170-180 штук. Соответственно, в 2024-м, в первом полугодии было запланировано — 220-250, а во втором — 550-600 единиц.

Но не так случилось, как думалось.

Российская богадельня не смогла за текущий год изготовить даже и сотни "Шахедов" (в российской интерпретации — "Герань-2")... Как оказалось, в России банально отсутствует оборудование, необходимое для изготовления двигателей к этим БПЛА, а также элементов их электронно-компонентной базы.

РФ, в свое время, подписала контракт с ИРИ на поставку этих двигателей, но после открытия собственного производства в Татарстане, россияне прекратили их закупку в Иране, надеясь создать собственный замкнутый цикл производства БПЛА. Они даже, не подозревали, что у них в стране нет необходимого для этого промышленного оборудования. Как говорят сами россияне, "песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека".

Вот эта ШойгА и приехала в Тегеран клянчить, или двигатели к "Гераней", или сами "Шахеды" (в миру — "мопеды"), а при случае, выпросить еще что-то полезное для себя. Например, артиллерийские боеприпасы калибров 122-мм и 152-мм.

Шойгу в роли просителя: унизительно, но необходимо Фото: РИА Новости

Что конкретно ответили персы на нынешние кремлевские просьбы, пока доподлинно неизвестно. Но, есть один факт, свидетельствующий о том, что аятоллы явно отнеслись довольно снисходительно к нытью оленевода.

Дело в том, что в конце августа Иран поставил РФ очередную партию БПЛА.

Mohajer-6 — 15 единиц;

Mohajer-10 — 2 единицы.

Причем, одновременно с этим, на базу в Крым иранцы даже отправили группу специалистов, которые должны были научить российский "персонал" пользоваться этими "игрушками".

Как известно, официальные представители Ирана не устают повторять тезис о том, что их страна никоим образом не поставляла и не поставляет Кремлю боеприпасы и вооружение и военную технику (ВВТ). Эти заявления явно базируются и базировались ранее на расчете, что россияне смогут "залегендировать" эту персидскую помощь себе.

Насколько я понимаю, завод в Елабуге и должен был сыграть такую роль, так же, как манипуляции с маркировкой арт-боеприпасов. Однако, как выяснилось, россияне оказались даже на это неспособны.

"Татарстанский хаб БПЛА" не смог заработать на полную мощность по "техническим причинам", а удалять маркировку с арт-боеприпасов из-за или банальной лени, или из-за нехватки времени россияне даже не попытались (и теперь даже ленивый украинский армейский разведчик, на том или ином направлении, четко знает, какими именно боеприпасами оперирует российская арта — собственно российскими или "китайскими").

Вообще, с этими иранскими боеприпасами получился настоящий трэш. Дело в том, что значительную часть партии боеприпасов, которые поставил РФ Иран, составляли боеприпасы именно китайского производства, в свое время поставленные Китаем Ирану.

Персы, по своей глупости, всунули их в партию по "российскому контракту", надеясь, видимо, что россияне все равно поудаляют маркировку на них... Наивные, чтобы заставить российских военных что-то там "дополнительно обрабатывать или удалять", это надо, чтобы "земля налетела на небесную ось".

И теперь все три брата-акробата выглядят как полные болваны — РФ, Иран, а с ними и "товарищ Си", формально похоронивший, благодаря двум предыдущим "друзьям", все свои надежды на "мирное посредничество".

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