США нужен мир, а не освобождение Украины. Почему у американцев и украинцев — разные цели

США не имеет целью освободить всю территорию Украины — это только наша цель, отмечает аналитик Анатолий Амелин. У США цель несколько иная — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы

В чем ключевое отличие наших целей с США относительно войны в Украине?

Короткая рефлексия после многих встреч в США...

Для США война в Украине, к сожалению, — один из многих конфликтов на глобальной карте. Но роль Украины имеет специфику — это ворота в Европу и стабильность всего региона.

Поэтому главная задача — не пустить Россию в Европу.

Важно понять, что США не имеет целью освободить всю территорию Украины. Это лишь наша цель.

У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы.

Это ключевое отличие наших позиций.

Дополнительные (но не основные) цели США:

энергетическая безопасность региона (без России);

продовольственная безопасность (без России).

Кроме того, война в Украине снова вернула Америке максимальное влияние в мире, плюс перезагрузка НАТО, плюс огромные заказы оборонному комплексу, что поддержало американскую экономику и рабочие места.

Выборы — важнейший нюанс относительно отношения элиты США к войне в Украине. Фото: CBC

Ну и для американских элит важно соответствовать ожиданиям своего электората и иметь повестку "миротворцев" на следующих президентских выборах в ноябре 2024 года. Миротворцем можно стать, только прекратив войну — и здесь есть 2 сценария:

Помочь Украине победить в войне (вторую армию мира), в чем американцы откровенно очень сомневаются. Заставить стороны подписать "мирное соглашение" (условия не важны, важен сам факт).

И по второму сценарию нас ведут.

Подтверждением этого сценария являются сообщения в американских СМИ, что конфликт в Украине продлится 7-8 лет. А выборы уже через год...

Итак, наша победа, освобождение Украины — это лишь наша мотивация и цель, что требует других подходов к обеспечению страны ресурсами, вооружением и "новой экономической политики военного времени".

Вопрос увеличения поддержки США лежит в плоскости изменения целей и мотивации Штатов в Украине. А это возможно при перезагрузке наших отношений, основанной на проявлении нами субъектной позиции и переходе в формат взаимовыгодных региональных проектов.

Но насколько мы готовы к этому?

Насколько мы готовы мыслить и действовать стратегически?

Насколько мы ментально готовы перейти с позиции жертвы в позицию партнера, хоть и младшего?

Это вопрос...

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