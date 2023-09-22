США нужен мир, а не освобождение Украины. Почему у американцев и украинцев — разные цели
США не имеет целью освободить всю территорию Украины — это только наша цель, отмечает аналитик Анатолий Амелин. У США цель несколько иная — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы
В чем ключевое отличие наших целей с США относительно войны в Украине?
Короткая рефлексия после многих встреч в США...
Для США война в Украине, к сожалению, — один из многих конфликтов на глобальной карте. Но роль Украины имеет специфику — это ворота в Европу и стабильность всего региона.
Поэтому главная задача — не пустить Россию в Европу.
Важно понять, что США не имеет целью освободить всю территорию Украины. Это лишь наша цель.
У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы.
Это ключевое отличие наших позиций.
Дополнительные (но не основные) цели США:
- энергетическая безопасность региона (без России);
- продовольственная безопасность (без России).
Кроме того, война в Украине снова вернула Америке максимальное влияние в мире, плюс перезагрузка НАТО, плюс огромные заказы оборонному комплексу, что поддержало американскую экономику и рабочие места.
Ну и для американских элит важно соответствовать ожиданиям своего электората и иметь повестку "миротворцев" на следующих президентских выборах в ноябре 2024 года. Миротворцем можно стать, только прекратив войну — и здесь есть 2 сценария:
- Помочь Украине победить в войне (вторую армию мира), в чем американцы откровенно очень сомневаются.
- Заставить стороны подписать "мирное соглашение" (условия не важны, важен сам факт).
И по второму сценарию нас ведут.
Подтверждением этого сценария являются сообщения в американских СМИ, что конфликт в Украине продлится 7-8 лет. А выборы уже через год...
Итак, наша победа, освобождение Украины — это лишь наша мотивация и цель, что требует других подходов к обеспечению страны ресурсами, вооружением и "новой экономической политики военного времени".
Вопрос увеличения поддержки США лежит в плоскости изменения целей и мотивации Штатов в Украине. А это возможно при перезагрузке наших отношений, основанной на проявлении нами субъектной позиции и переходе в формат взаимовыгодных региональных проектов.
Но насколько мы готовы к этому?
Насколько мы готовы мыслить и действовать стратегически?
Насколько мы ментально готовы перейти с позиции жертвы в позицию партнера, хоть и младшего?
Это вопрос...Важно