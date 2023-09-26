США берут под контроль реформы Украины. Как скажутся новые требования на судах, тарифах и фронте

Партнеры решили начинать украинский "план Маршала" сегодня — но обречен ли этот план на успех? У нас появился шанс, отмечает писатель Олег Ельцов , и только от нас зависит, способны ли мы его реализовать.

Вопрос ребром от Белого дома.

Ну вот и все, ждать окончания войны не приходится: либо начинаем реформы прямо сейчас, либо — поддержка нашей страны и нашей войны сворачивается, Украина предсказуемо проигрывает все: войну, государственность... Партнеры решили начинать украинский "план Маршалла" сегодня. Обречен ли этот план на успех? Нет. У нас появился шанс, и только от нас зависит, способны ли мы его реализовать.

"УП" выложила письмо, которое Белый дом только что прислал руководителям Украины с четким перечнем реформ и сроками выполнения плана. Не будет выполнения — не будет денег. План четкий — по отраслям и конкретным институтам.

Общее впечатление после первого прочтения не вызывает восторга. Много общих пожеланий в формате "углубить и усилить". Все это мы уже видели. Возникает подозрение, что в значительной степени текст составлен родненькими грантоедами, которые ранее приобщались к реформе МВД с известным результатом. Что касается собственно Нацпола, вызывает вопросы требование усилить службу внутренней безопасности и ее независимость. Структура эта внутриведомственная и по определению не может быть независимой. Но не это главное в требованиях партнеров, на содержании которых мы находимся.

Из неприятных новостей для рядовых украинцев: цены на элктро- и газоснабжение подпрыгнут. А еще нас побуждают проводить тот сомнительный "энергопереход", значит, тарифы вырастут революционно. Хотя судьба самого энергоперехода даже в развитых странах вызывает обеспокоенность.

В целом, почти в каждой строке — требование предельного усиления борьбы с коррупцией. Скажем, в течение полугода следует усилить Высший антикоррупционный суд с возможностью рассмотрения дел не коллегиально, а единолично — из-за прогнозируемого роста количества дел. Ну что тут непонятного?

Борьба с коррупцией — сквозное условие помощи Запада Украине Фото: fbc.ua

Общее настроение — фактическое управление ключевыми институтами силами западных инспекторов, членов наблюдательных советов и бесчисленных общественных активистов. С последними — наибольшие сомнения в эффективности. Наш общественный сектор в подавляющем большинстве фиктивный. В основном активность граждан в нашей бедной стране возникает при наличии грантовой поддержки: никто из украинцев не желает платить взносы или спонсировать содержание таких общественных организаций.

Почти в каждой строчке этого сенсационного письма — указание на необходимость законодательных изменений. Фантазии не хватает, чтобы представить, как наши непутевые свадебные фотографы смогут в течение полутора лет выполнить эту уйму работы.

Но самая большая опасность — это саботаж. Каждой строчке этих пока бумажных реформ будет оказываться отчаянное сопротивление на всех властных ступеньках. Потому что очевидно, если все это заработает, как представляют себе американские и европейские умники, развалятся все коррупционные схемы, на которых держится существование нашего государства.

Наверное, украинские руководители по привычке попытаются со всем согласиться, пообещать все сделать как следует, чтобы забыть об обещанном сразу после получения денег. Но на этот раз, наверное, такого шанса им не оставят: все выглядит довольно жестко, конкретно, без сокрытия, кто, собственно, будет руководить реформами в этом государстве. Кому еще не понятно, объясним: те, кто платит эти страшные миллиарды — тот и будет руководить. И это хорошо, потому что сами мы пока не способны. А вот когда и если все процессы цивилизованного существования нашего неуклюжего государства удастся запустить, вот тогда заживем! В конце концов, украинские эмигранты обычно довольно успешно интегрируются в общество страны, в которую они приезжают на все готовое. А в собственном государстве, когда нам его как следует оформят, точно сможем хозяйничать.

Одним словом: у Украины появился шанс реализовать эти проклятые реформы, о которых мы мечтаем три десятилетия, ковыряясь в носу. Пока одни будут одерживать победу в бою, другие должны сделать домашнее задание от заокеанских учителей в тылу. Если не сделают — тогда и победы на фронте не завоевать, и права на независимое существование не отстоять — все очень просто.

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