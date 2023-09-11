Пережить холода: что надо сделать жителям городов Украины, чтобы не страдать зимой

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А ты подготовился к зиме?!

Это раньше к зиме готовились только крестьяне — вот это все: картошку выкопать, воду слить, где надо, отопление проверить, у кого есть, дрова\уголь\брикеты завезти… Куча была осенних забот у крестьянина. Горожанину — лафа: обо всем позаботятся коммунальные службы. Но это было до войны, теперь иначе.

Крестьянин делает то, что и испокон веков. А у горожанина беда: готовимся к обстрелам, отключениям света и всему с ним связанному. А еще, возможно, и к отсутствию воды, и — упаси боже — канализации! Конечно, уже есть опыт, уже вся страна завалена этими микрогенераторами, накопителями электроэнергии… Но ведь и враг сделал выводы: накапливает ракеты, изучает, куда бы это точнее всадить. Большинство худо-бедно перезимовав и надеясь, что война закончится за 2-3 недели, максимум до следующей зимы, не сильно и готовились к повторной зимней осаде. Эта война надолго, значит готовиться надо.

Сегодня крестьяне оказались в привилегированном положении, конечно, если они не в прифронтовой полосе. Бить из чего угодно по сельским домам и полям — дело экономически невыгодное. Если рядом с вами нет военного городка или какой-то военной "железки", то и волноваться особо не стоит. Вероятность того, что в дом прилетят обломки сбитого шахеда или ракеты, близки к нулю. Но кого и такая вероятность пугает — можно обустроить спальное место в погребе.

У горожан дел полно. Можно начать с фонарика, но он, по правде говоря, не очень нужен: тот, что встроен в мобилку, дает достаточно света и очень экономный. Вместо фонарика лучше купить дополнительный пауэрбанк.

Полстраны готовит на электричестве. Как, у вас до сих пор нет компактной газовой горелки?! Купите немедленно, чтобы не платить зимой втридорога за всякий хлам. Сейчас в специализированных туристических магазинах полно качественных горелок. Желательно покупать ту, которая имеет небольшой гибкий шланг к баллону, а не ту, что накручивается на баллон сверху: это очень нестабильная конструкция, большой казан на нее не установишь, а если и установишь, то обязательно опрокинешь. Баллонов сейчас полно. Видел в "Эпицентре" баллоны за полцены, чего и в мирное время не найдешь. Не стоит смотреть на состав газовой смеси. Все равно вам придется готовить в теплом помещение, поэтому переплачивать за зимнюю смесь нет смысла.

Не бойтесь пользоваться горелкой в помещении: если она качественная, а пользователь образованный — никакой неприятности не случится. Главное — чтобы был мощный огонь, а вокруг самой горелки желательно организовать "экран", который защитит от сквозняков, которые могут потушить огонь и спровоцировать утечку газа в помещение. Поэтому я бы не советовал ставить горелку под вентиляцией и включать принудительную вытяжку воздуха. Экран от задувания можно сделать самостоятельно из куска толстой фольги или купить такой раскладной экранчик в туристическом магазине. Можно, конечно, купить новейшую разработку горелки вроде MSR Windburner — этой экраны не нужны, ее и ураганный ветер не потушит, я свою проверял в очень экстремальных условиях. Но это недешевая покупка, и использовать ее можно только с котелком, идущим в комплекте. Такие горелки еще и экономичнее классических. Кстати, относительно расхода газа. Классический расчет на одного человека в течение дня в походе — 35 грамм. В доме приготовление должно быть даже экономичнее. Баллоны, конечно, покупаем самые большие (400-450 грамм) — получится дешевле. Сегодня такой баллон можно найти за 5-6 долларов, а саму горелку — долларов за 20-30.

Если во время обстрелов нет настроения готовить гастрономические шедевры, можно запастись набором сублиматов. В туристических магазинах есть большой выбор. За 10 долларов купите блюдо, сопоставимое с ресторанным не только по цене, но и по вкусу. Выбор блюд огромный. Отечественные производители предлагают еду дешевле и вполне съедобную. Но с началом войны что-то оно подорожало — то ли из-за подорожания компонентов, то ли из-за возросшего спроса, то ли из-за жадности производителей… Я лично предпочитаю еду от "Їжачок". Дешево и вкусно. Заказывать следует через сайт. Мы с товарищем три недели питались "Їжачком" в Африке, и все остались живы и довольны. Правда, у нас к сублимату добавлялась бутылка красного вина. Советую!

В ожидании очередного блэкаута. Фото: Наталия Богута

Также существует возможность сэкономить и изготовить сублимированную пищу самостоятельно. Мясо пропускаем через мясорубку и высушиваем, мелко нарезаем овощи, даже картофель, и также сушим. Все фасуем по пластиковым кулькам, все мясное прячем в холодильник. Соль по вкусу, подробности — в интернете.

Если вы принципиально не хотите покупать горелку и пользоваться газовым баллоном, купите термос, а лучше несколько. Есть для чая-кофе, есть с широким горлом — для любых блюд. В последних очень удобно запаривать крупы, залив кипятком из термоса.

Но еда — это второстепенно. Самое главное, по моему мнению, в городе — это обеспечить себя водой и… канализацией. Прошлой зимой не уставал удивляться глупости, умноженной на панику, когда народ рыл во дворах ямы для сортиров, призывал закупать мусорные пакеты для "сбора" отходов своей жизнедеятельности… По моему мнению (специалисты по гигиене, к сожалению, своими мыслями в медиапространстве не делятся, ведь надо только "перетерпеть две-три недели"), мегаполис с коллапсированной канализационной системой непригоден для жизни. Это — глобальная антисанитария, инфекционные болезни из-за невозможности осуществления элементарных гигиенических процедур. Поэтому на такой крайний случай следует готовиться к зимовке за городом или за границей. Нет денег на аренду загородного имения — договоритесь о возможной аренде бани. Это очень экономный и комфортный вариант: помещение небольшое, печь есть — не замерзнете. А насчет комфорта — да сколько той зимы!

Слава богу, в Киеве канализация работала прошлой зимой без ограничений. А вот перебои с водой были и могут быть снова. Не исключены проблемы с доставкой питьевой воды, особенно если вы живете на 20-м этаже, а лифт не работает, потому что нет электричества. Я советую иметь в хозяйстве походный фильтр для очистки воды. Они очень компактные, относительно недорогие, картриджа хватит на фильтрацию нескольких тонн воды. Сейчас в туристических магазинах есть большой выбор (пока не случилось перебоев с водой). Так что — не медлите.

В случае массовой миграции горожан могут возникнуть проблемы с бензином (мы это уже проходили), поэтому для мобильности желательно иметь в семье по одному велосипеду на каждого, лучше оборудованных багажниками. За день вы сможете проехать до ста километров, а с перепугу и больше. По крайней мере, здоровья выехать до ближайшего села хватит.

Впрочем, если велосипед не ваш выбор, я бы больше рассчитывал на собственные ноги, чем на собственное авто, которое имеет привычку застревать в пробках и не умеет ездить без топлива. 40-50 км за сутки с вещами весом 20 кг — вполне достижимое расстояние для пешехода. Понятное дело, для такого марш-броска нужно быть подготовленным. Главное — обувь. Она должна быть удобная, с грубой подошвой, не натирать, однако пластыри следует иметь обязательно.

Что берем? Следует понимать, что этот "тревожный чемодан" — это вовсе не чемодан. Каждый видел фото беженцев с чемоданами на колесиках, которые они тянули по обочинам дорог. А тянули они их потому, что упитанные дяди из Гражданской обороны и остальные наши руководители не смогли проинформировать-проконсультировать население — что оно такое и что там должно быть. Кстати, а где эти дяди: до сих пор руководят, их еще не расстреляли и даже в мусорном баке не прокатили? Я, конечно, гуманист и либерал, но не против того, чтобы пару таких генералов заставили пройтись с таким "тревожным чемоданом" хотя бы из Ирпеня в Киев. Конечно, следует оставить им выбор: не хочешь тянуть чемодан — тогда расстреляем.

Итак, этот чемодан в действительности — это рюкзак. Желательно удобный, с широкими лямками, с анатомической спинкой, с разгрузочным поясом. А еще желательно иметь палки для хождения. Объем — 40-60 литров. Внутрь бросаем горелку, газовый баллон, немного еды, лучше всего — сухофрукты, энергетические батончики, чай-кофе обязательно. Остановились, вскипятили воду, приготовили напиток, съели батончик или бутерброд — на этом питании пройдете еще 4-6 часов. Если есть палатка — любая, хоть за 20 долларов из "Метро" — берите: сможете заночевать где угодно. Самый легкий вариант — тент, им можно хотя бы накрыться от ветра и легкого дождя. Очень компактный надувной коврик — обязательно. Его, как и остальное непрофессиональное снаряжение, лучше покупать на "Али-экспресс". Более дешевый вариант — скручивающийся в рулон коврик (но туристический, а не для занятий в спортзале) — его можно прицепить к рюкзаку снаружи. Спальник: чем компактнее — тем дороже. Самый лучший — пуховый. При покупке смотрим на показатель комфортной температуры. Если вы не один, лучше выбирайте спальник-одеяло. Им можно накрыться где-то в подземке или в подвале и комфортно поспать под завывание сирен.

Одежду берем многослойную. Термобелье очень рекомендуется. Когда идем или бежим — можно ограничиться термофутболкой и ветрозащитной курткой. Остановились — одеваем еще флиску, свитер, пуховик.

Несколько пар носков, сменное белье, антисептик и можно влажные салфетки, хотя это уже роскошь. Желательно иметь миниатюрный радиоприемник на батарейках, который слушали папа и дедушка. На случай, если "освободители" таки решат бахнуть атомной бомбой, помним, что главная задача — как можно дольше просидеть под землей в помещении с минимальной циркуляцией воздуха. За пару дней уровень радиации уменьшится в разы. Купите комбинезон и маску для малярных работ, несколько комплектов перчаток, медицинские бахилы, скотч. Все это — одноразового использования.

И напоследок: чего не следует покупать категорически. Если вы не сельский житель, ни в коем случае не покупайте генератор, и не побуждайте тратить на него деньги членов ОСМД вашего дома. Это самое глупое дело, на которое можно потратить деньги. Но почему-то именно о них больше всего с упоением болтала наша пресса и невежественные "эксперты" в прошлом году, раздувая глупую панику. Главное — не паниковать: все будет хорошо, все будет Украина!

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