Всеобщее ожлобление: почему жизнь стала нервной, грубой, примитивной

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Всеобщее ожлобление

Стало модным любую критику происходящего трактовать как старческое ворчание, ссылаясь на конфликт отцов и детей. Да нет у меня с детьми конфликта – я ж их сам воспитывал. Или правильнее будет процитировать Довлатова: "Детей мы не воспитывали, мы их просто любили". Но чужих детей воспитывали другие родители, и результат мне не всегда нравится.

Нынешнее хипстерское поколение вгоняет в тоску и в не очень старческое ворчание. Кто-то убеждает, что нужно отречься от старых повадок, взглянуть на мир глазами молодежи. Я пробовал – не понравилось, не получается. Не могу не уступить человеку часть тротуара, если на нем тесно, не могу в голос материться, особенно в общественном месте, особенно при незнакомых и дамах. Ходить по велодорожке и ездить на велике по тротуару мне не комфортно. Обуваться зимой в летние кроссовки на короткие носки тоже не желаю. У меня есть зимняя обувь. Наверное, я немодный, поэтому не слушаю рэп и Машу Полякову. А Джамалу слушаю – она вроде тоже для молодых поет, но хипстеры, кажется, не в восторге.

Еще не нравятся стендаперы. По старинке считаю, что повод посмеяться – это не обязательно "ниже пояса" и матом.

За нынешней жизнью наблюдаю как-то со стороны, и эта жизнь кажется странной и нелогичной. Людей на городских улицах с годами становится заметно больше, но они не стали более гармоничными в толпе: не умеют сосуществовать, не уважают правила общежития… Главный принцип: мне так нравится, мне так удобно, имею право! В общественный транспорт садятся и ведут себя там как в глухом райцентре, не умеют извиняться, доставив неудобство постороннему, толкают сумками и не снимают рюкзаков, не проходят вглубь салона, воняют луком и перегаром. Возможно, это связано с наплывом людей из провинции, не освоившими жизнь в мегаполисе. Но мне почему-то кажется, причина иная: тотальное ожлобление. Еще недавно невозможно было вообразить, чтобы политик залез на парламентскую трибуну в футболке с принтом "Зашквар", а Президент на инаугурации стал бы показывать "козу" и кривляться на камеру: народ бы не заценил. Сегодняшнему электорату нравится. Электоратом стали называться те, кто получал образование и формировался в 90-х-2000-х. И ведь никого не учили материться на улице и толкаться в метро, хамить в магазинах и везде, но они как-то научились…

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С моралью – беда. Люди утратили последние признаки благородства и порядочности. Цена слова, обещания, договоренности – ноль! Кажется, нынешнее поколение считает, что язык существует исключительно для того, чтобы обмануть ближнего, чего-то "намутить". Пожертвовать личным интересом в пользу общественного – редкое качество. Кажется, оно сохранилось лишь у тех, кто на фронте, и как выяснилось, таких людей в стране явно недостаточно.

У нового поколения явные проблемы со вкусом и с интеллектом, что ярко доказывает уровень комедий, которые они выбирают, музыки, которую слушают и содержание книг, которые читают те немногие, которые умеют читать.

Буквально физически страдаю, когда приходится общаться с юным сейлменеджерами и прочими представителями сферы продаж и досуга. Пытаюсь подбирать слова, чтобы они поняли вопрос. Но даже если это удается, я не понимаю их ответов. Создается впечатление, что общаюсь с идиотами или меня принимают за откровенного идиота.

Жизнь стала нервной, грубой, примитивной, жлобской. Подспудно выискиваешь островки, не захваченные всеобщим трэшем, перемещаешься маршрутами, где меньше риска столкнуться с окружающей действительностью. В общественный транспорт – только по необходимости и обязательно в наушниках и с книжкой, перемещения в пространстве – преимущественно пешком или на велосипеде. Из присутственных мест ограничиваешь ареал посещения выставками, концертными залами и парой-тройкой пабов, где кучкуются такие же, как ты недобитки или иностранцы (с ними коммуницировать почему-то легче).

Немало полазив по миру, прихожу к выводу, что это ожлобление и озлобление – черта отнюдь не исключительно украинская, а всемирная. Что-то надломилось в мире постмодерна, отчего тот стал примитивнее и агрессивнее. Хотя, казалось бы: все должно быть наоборот – материальных благ стало много больше, развлечения доступнее. Значит, дело не в деньгах.

Подстраиваться под все это не хочется и не получается. В конце концов, голодная смерть никому не грозит, а культуру прошлых столетий-десятилетий не запрещают, просто она стала невостребованной. Вот и славно: теперь можно пользовать ее без давки и очередей. Главное – не включать телевизор и не читать интернетов.

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