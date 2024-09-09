Большинство полицейских — на фронт: почему они там полезнее, чем в бузине под дорогой

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Ментовский бизнес во время войны: откат — 30%

Три недели назад я обратил внимание на очередную дичь от Нацпола: там решили закупить партию передвижных измерителей скорости TruCam и дублировать ими работу существующих автоматических камер, установленных на трассах, отвлекая для этого экипажи патрульной полиции. Тогда я сделал печальные предположения и оказался прав.

На днях появились интересная новость от ГБР по поводу этой многомиллионной сделки. Выдвинуто подозрение главе тендерного комитета, который принял безосновательное решение о закупке 72 TruCam через проведение переговоров с конкретным поставщиком вместо объявления публичной закупки. Агентство приняло предложение компании на сумму 33,5 млн гривен — по цене, завышенной на 8 млн гривен от ожидаемой стоимости.

До этого момента я не мог найти актуальную стоимость TruCam, поэтому сослался на закупки предыдущих лет, когда каждая камера обходилась бюджету в 7 000 долларов. Исходя из приведенных цифр, нынешние камеры подорожали на треть — до 10 000 долларов, хотя обычно подобная техника со временем дешевеет.

Итак, во время войны Нацпол закупила совершенно не нужные камеры на 800 000 долларов! При этом люди в погонах украли треть суммы — около 300 тысяч долларов! Кстати, если бы тендер был "чистым", камеры закупили бы за те же 7 000 долларов/штука, по которой покупали их нереформированные предшественники из ГАИ. Итак, мой прогноз, что эта закупка понадобилась исключительно для того, чтобы украсть из бюджета жирную "боковушку", подтвержден ГБР.

Мало того: для использования этого ненужного дорогостоящего имущества понадобится отвлечь от выполнения непосредственных обязанностей 72 экипажа патрульной полиции. Теперь вы понимаете, почему полиция не реагирует на вызовы граждан, почему патрулей не видно на улицах? Они теперь мигрировали на автотрассы, вооружившись новенькими TruCam. Припарковавшись под бузиной, можно беззаботно наказывать проклятых нарушителей скоростного режима. И у меня есть большое сомнение, что каждое наказание завершается составлением протокола.

Исходя из этого, должен спрогнозировать, что желание вывести полицейские патрули из городов на дороги — не от глупости. Это очередной механизм заработка полицейского начальства. Имеем растущую нагрузку на личный состав полиции, защищенный броней от мобилизации. Схема проста: не хочешь воевать — иди в полицию, получай от государства "Приус", повышенную зарплату и валяйся под бузиной с TruCam. За такое счастье можно и заплатить, чтобы не рисковать пересечением границы через бурные воды Тисы.

Поэтому я в очередной раз должен провозгласить: подавляющее большинство работников полиции должно отправиться на фронт! Пользы от них будет точно больше, чем от TruCam под бузиной.

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