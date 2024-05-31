Крепостные из-за Нацбанка. Чем грозит ограничение на карточные операции в Украине

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Назад — в кэш

Несколько лет не ношу кошелек — мне нечего туда положить. Все в мобилке: банковские карты, депозиты, проездной на метро, билеты на концерты... Во-первых, это удобно и никто не украдет мои деньги, во-вторых — никто не обвинит, что я способствую уклонению от уплаты налогов. Сейчас все можно купить по безналу. Даже зелень у бабок покупаю, переводя плату на их карточки. Почти везде есть терминалы, за исключением стихийных торговцев и сетей киосков по торговле сигаретами. Лично общался с непримиримым борцом за добросовестную уплату подакциза господином Гетманцевым. Тот обещал навести порядок. Прошел год, торговля табаком в киосках — исключительно за кэш. Поэтому сигареты покупаю только в супермаркетах — там не воруют налоги.

Но Нацбанк делает все, чтобы я снова полюбил кэш. НБУ ограничивает операции по банковским картам 100 тысячами и только 30 переводами в месяц. Это аргументируют борьбой с отмыванием средств. Звучит смешно, когда в нейтральных водах курсируют суда с тоннами кокаина на борту, которые являются твердой валютой в грязных расчетах, когда весь мир уходит в крипту... Что интересно: в Украине ограничивают только "исходящие" платежи, а вот поступления на карту — безлимитные. Может, таким образом власти собираются прижать необлагаемую налогом интернет-торговлю... Понятное дело, в любой момент служба финмониторинга банка может спросить у коммерсанта: кто это переводит вам деньги, принадлежат ли они вам, и потребует подтверждающие документы, сославшись на постановление НБУ. Но ведь торговец может открыть сколько угодно счетов, и что тогда? А как насчет презумпции невиновности? Почему клиент банка должен что-то доказывать? Подозреваете — докажите. Банковская система имеет все необходимые инструменты для отслеживания движения средств. Есть обоснованные подозрения — открывайте уголовное производство, расследуйте...

НБУ объясняет свое полицейское решение в отношении граждан тем, что, мол, в последнее время очень активизировались межбанковские р2р переводы. Что-то тут нечисто — надо все ограничить и всех победить. Открою тайну финансовым гениям Нацбанка: безналичные переводы стремительно растут, потому что развивается онлайн-банкинг. Исчезли очереди к банковским кассам и менеджерам, народ уже не бегает с сумками денег по банковским учреждениям: все происходит онлайн.

Одна из причин, по которой люди охотно переходят в онлайн-банкинг — очень вредное, бесчеловечное решение НБУ, по которому гражданин, доверивший банку собственные средства, имеет право забирать не более 100 тысяч гривен в день. Подчеркиваю: это его средства, и он хочет их вернуть, но в случае, когда сумма немаленькая, должен ходить в банк как на работу день за днем. Это унизительно, неудобно, опасно.

Онлайн-банкинг — удобство на все случаи жизни

Такое правило ввели в начале войны, чтобы не завалить банковскую систему из-за панических настроений клиентов. ОК, но никакой паники давно нет, люди привыкли жить рядом с войной, все, кто хотели и смогли, уже выехали и давно перевели состояние в кэш, золото, акции... Почему до сих пор действуют ограничения на снятие наличных? А просто НБУ так хочется, просто банкирам плевать на граждан. Вдруг у вас лежало на депозите несколько сотен тысяч, вы хотите их положить в другой банк и не желаете лишний раз рисковать, таская наличные и несколько дней ходить в кассу, чтобы получить кровные сто тысяч, что делать? Кажется, все просто: открываете счет в другом банке и переводите на него всю сумму. Все довольны: нет очередей в кассах банков, деньги не покидают банковскую систему, человек не тратит массу времени на визиты в банки, осуществляя перевод СОБСТВЕННЫХ средств, не вставая с дивана... Нет, государство так не считает! Через постановление о финмониторинге оно заставляет человека отчитываться: где тот взял деньги? Да все же понятно: перевел из одного кармана\банка в другой. Нет, ты должен это доказать!

Где бы человек не открывал банковский счет, он привязан к паспортным данным и ИНН. Что вам еще надо? Смотрите, от кого и к кому пришли деньги — делайте свою работу и не придирайтесь к человеку. Нет — ты должен доказать и отчитаться...

Такими неуклюжими шагами НБУ буквально разрушает систему онлайн-банкинга, в которую коммерческие банки вложили немалые средства и которую положительно восприняли пользователи.

Как государство пытается противодействовать отмыванию капиталов? Буквально выталкивая людей из банковской системы, отпугивая от безналичных расчетов. Люди просто начнут переходить в кэш, возвращаясь во времена 10-20-летней давности, когда на кассах долго копались в кошельках, а карманники без устали таскали чужие портмоне. Банковская система будет деградировать.

Да, наличные — это очень неудобно и хлопотно. Но общаться с государством — отвратительно. Тем, кто хочет и дальше жить онлайн, достаточно просто открыть счета в нескольких банках, распылить по ним свое состояние и иметь кипу карточек. НБУ, ну что ты будешь делать: придумаешь новое глупое постановление?

Очевидно, что власти плевать на гражданина, с ним обращаются как с крепостным, издеваясь в административном раже. Но ведь тот же гражданин непременно вспомнит это унижение, когда дойдет до избирательной урны. Похоже, власть не в состоянии даже это понять.

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