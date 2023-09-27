Равнодушие убивает пленных. Почему каждый, кто живет в тылу, должен постоянно помнить о тех, кто нас защищает

Каждый украинец должен что-то сделать для пленных, убеждена врач Ольга Богомолец . Как минимум, призвать украинскую власть и мировое сообщество приложить больше усилий, чтобы освободить их как можно быстрее

Почему мы молчим о наших пленных?

Их судьбой мало интересуются СМИ, о них нечасто вспоминают блогеры, и еще реже — обычные граждане. Все пытаются жить своей жизнью и не думать о тысячах соотечественников, оказавшихся во вражеских застенках. Так проще, так легче, так позитивнее — не переживать о страданиях тех, с кем не знакомы лично.

Только мало кому приходит в голову простая истина: если бы они, наши пленные, мыслили похожим образом — они не взяли бы оружие в первые дни вторжения, и не пошли бы защищать тех, кого они не знают. И тогда судьба нашей страны, и нас с вами также, сложилась бы совсем, совсем иначе.

Акция за возвращение пленных "азовцев" во Львове Фото: Getty Images

Враг устраивает над ними свои судилища и заключает их в тюрьму на огромные сроки. Их пытают по тюрьмам, их убивают, над ними издеваются. Враг есть враг — жестокий и безжалостный, как всегда. Но мы не имеем морального права становиться на одну сторону с оккупантами и наказывать наших героев собственным равнодушием. Поэтому помнить о них — наш долг.

Мы немного можем сделать для них. Как минимум, призвать украинскую власть и мировое сообщество приложить больше усилий, чтобы освободить их как можно быстрее — но все равно последнее слово в этом останется за врагом.

И, конечно, уважать, помогать и заботиться о тех, кто смог вернуться из плена. Потому что бойцы, которые пожертвовали ради нас собственной свободой, такие же герои, как и те, кто положил за нас с вами собственную жизнь и здоровье. И благодаря им мы сейчас живы и свободны.

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