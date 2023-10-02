Временная бюджетная резолюция принята на 45 дней — что будет с помощью США Украине?

Внутренняя политика каждого государства — это своя вселенная, которую стоит оценивать без эмоций. Тем более, когда работа с партнерами продолжается 24/7. Но голосование за американский бюджет имеет большое значение для Украины. Каково положение дел сейчас и что будет дальше? Размышляет посол Украины в США Оксана Маркарова.

Очень сложные дискуссии по бюджету США на 2024 фискальный год, которые шли в течение долгих месяцев, дошли до кульминации на этой неделе. Я уже информировала о ходе и различных вариантах проектов решений, которые вносили и отклоняли в обеих палатах Конгресса. Отсутствие консенсуса по годовому бюджету сначала превратилось в обсуждение резолюции на квартал, в которую администрация подала предложение включить помощь Украине на 24 млрд, а затем несогласие Конгресса обсуждать даже квартальные цифры для США и вообще в 30 или 45 дней. Если бы не было никакого решения до конца суток 30 сентября, Америка оказалась бы в условиях шатдауна — то есть, прекращения финансирования деятельности всего федерального правительства.

Сенат работал над текстом краткосрочной бюджетной резолюции CR #H.R. 3935, которая предусматривала финансирование федерального правительства на 45 дней и содержала, среди прочего, 6,152 млрд долл для дополнительного финансирования программ помощи Украине — и тоже на эти 45 дней.

В то же время члены Палаты представителей вносили и отклоняли различные предложения, и в результате единственным вариантом оказалась CR на 45 дней, в которой есть исключительно финансирование для программ Федерального правительства США (без Украины и без других дополнительных программ).

В субботу днем в Палате "За" проголосовало 335, "Против" — 91. И только в 21.00 по Вашингтону, под угрозой шатдауна правительства Сенат так же вынужденно поддержал именно этот вариант ("За" — 88, "Против" — 9), ведь только документ, за который проголосовали обе Палаты может быть подписан президентом и стать законом и предотвратить остановку финансирования всех правительственных программ в Америке.

Что это значит для Украины?

Продолжение работы с партнерами.

Сейчас временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать — поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных 1,6 млрд долл. на оборонную помощь (PDA) + 1,23 млрд долл прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, который только что перечислен на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы.

Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение. Собственно, есть время, есть ресурсы, а главное — есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения американской помощи украинской борьбе за свободу и за сохранение жизней людей. А мое большое количество разговоров сегодня как с украинскими кокусами, так и другими лидерами в Конгрессе в обеих палатах, дает основания полагать, что еще до окончания этих 45 дней мы будем обсуждать конкретные решения для Украины.

Потому что украинцы никогда не сдаются

И потому что американский народ нас поддерживает.

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