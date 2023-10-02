Потери России в военной технике: рекорды сентября-2023

Итак, два из трех ожидаемых рекордов по уничтожению российской техники таки реализовались. Причем один из них даже превзошел ожидания. Но обо всем по порядку.

Артиллерия

За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии, а именно 947 единиц. Это связано с тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, вследствие использования все более примитивных и отсталых артиллерийских средств. Кроме того, рост количества буксируемой ствольной артиллерии с низкой мобильностью, снижение дальности и точности стрельбы, а также износ орудий — все это приводит к таким высоким показателям потерь.

Отдельно, отвечу на вопрос, который очень часто звучит. Да, в эту статистику входят и минометные системы и не вижу, почему это кого-то смущает. Или кто-то считает миномет не артиллерией? Расскажите об этом 2С4 "Тюльпан" или 2С9 "Нона-С".

В общем, миномет — это штатное артиллерийское оружие, и странным является сам по себе вопрос об их учете.

За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии

Автотранспорт

Существовали сомнения, что в сентябре может быть установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств РОВ, но все же он есть — 874 единицы. Больше чем в рекордном марте 2022 года, когда российские логистические колонны жгли в режиме нон-стоп. И, как ни странно, рекордсменом среди плацдармов, на которых были сожжены российские автотранспортные средства, стала Запорожская область.

В целом это обусловлено тем, что практически все рокадные дороги, и не только они, на этом плацдарме под огневым контролем СОУ. Кроме того, оккупанты перешли к практике мобильных складов с БК и ГСМ из-за регулярных и высокоточных прилетов по тыловой зоне. Поэтому движение автотранспорта можно сравнить с его активностью на начало вторжения 2022 года.

Кроме того, в составе РОВ все меньше компонентов с хотя бы легкой броней и все больше не защищенных средств. Бронированного автотранспорта очень мало, и порой его функции выполняет неспециализированная техника, уничтожение которой в разы проще.

В сентябре установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств РОВ

РСЗО

Ну и прогноз, который не сбылся — РСЗО. Их было уничтожено за сентябрь — 63 единицы, что является вторым результатом за весь период полномасштабной войны. И этот высокий показатель является следствием недостатка дальнобойной ствольной артиллерии в РОВ и необходимостью подтягивания реактивных систем ближе к линии боевого соприкосновения с целью достать до нашего передового тыла, как результат — вывод российских РСЗО в комфортную зону поражения уже нашей артиллерии.

РСЗО было уничтожено за сентябрь 63 единицы

Таким образом, сентябрь закрывается с очень обнадеживающими показателями. Ведь те темпы и объемы, с которыми уничтожается российская артиллерия, не дают возможности российскому ВПК не то, чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус, из которого можно будет выбраться только с помощью поставок из третьей страны. И актуальным для командования РОВ становится не только вопрос — где взять снаряды, но и где брать пушки, из которых ими надо стрелять.

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