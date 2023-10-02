Потери России в военной технике: рекорды сентября-2023

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Артиллерия

За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии, а именно 947 единиц. Это связано с тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, вследствие использования все более примитивных и отсталых артиллерийских средств. Кроме того, рост количества буксируемой ствольной артиллерии с низкой мобильностью, снижение дальности и точности стрельбы, а также износ орудий — все это приводит к таким высоким показателям потерь.

Отдельно, отвечу на вопрос, который очень часто звучит. Да, в эту статистику входят и минометные системы и не вижу, почему это кого-то смущает. Или кто-то считает миномет не артиллерией? Расскажите об этом 2С4 "Тюльпан" или 2С9 "Нона-С".

В общем, миномет — это штатное артиллерийское оружие, и странным является сам по себе вопрос об их учете.

За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии

Автотранспорт

Существовали сомнения, что в сентябре может быть установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств РОВ, но все же он есть — 874 единицы. Больше чем в рекордном марте 2022 года, когда российские логистические колонны жгли в режиме нон-стоп. И, как ни странно, рекордсменом среди плацдармов, на которых были сожжены российские автотранспортные средства, стала Запорожская область.

В целом это обусловлено тем, что практически все рокадные дороги, и не только они, на этом плацдарме под огневым контролем СОУ. Кроме того, оккупанты перешли к практике мобильных складов с БК и ГСМ из-за регулярных и высокоточных прилетов по тыловой зоне. Поэтому движение автотранспорта можно сравнить с его активностью на начало вторжения 2022 года.

Кроме того, в составе РОВ все меньше компонентов с хотя бы легкой броней и все больше не защищенных средств. Бронированного автотранспорта очень мало, и порой его функции выполняет неспециализированная техника, уничтожение которой в разы проще.

В сентябре установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств РОВ

РСЗО

Ну и прогноз, который не сбылся — РСЗО. Их было уничтожено за сентябрь — 63 единицы, что является вторым результатом за весь период полномасштабной войны. И этот высокий показатель является следствием недостатка дальнобойной ствольной артиллерии в РОВ и необходимостью подтягивания реактивных систем ближе к линии боевого соприкосновения с целью достать до нашего передового тыла, как результат — вывод российских РСЗО в комфортную зону поражения уже нашей артиллерии.

РСЗО было уничтожено за сентябрь 63 единицы

Таким образом, сентябрь закрывается с очень обнадеживающими показателями. Ведь те темпы и объемы, с которыми уничтожается российская артиллерия, не дают возможности российскому ВПК не то, чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус, из которого можно будет выбраться только с помощью поставок из третьей страны. И актуальным для командования РОВ становится не только вопрос — где взять снаряды, но и где брать пушки, из которых ими надо стрелять.

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