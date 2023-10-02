Втрати Росії у військовій техніці: рекорди вересня-2023

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Артилерія

За вересень було знищено рекордну кількість російської артилерії, а саме 947 одиниць. Це пов’язано з тим, що в росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби, внаслідок використання дедалі більше примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості стовбурової артилерії, що буксирується, з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрілянини, а також знос знарядь — все це призводить до таких високих показників втрат.

Окремо, відповім на запитання, яке дуже часто звучить. Так, до цієї статистики входять і мінометні системи і не бачу, чому це когось бентежить. Чи хтось вважає міномет не артилерією? Розкажіть про це 2С4 "Тюльпан" або 2С9 "Нона-С".

Загалом, міномет — це штатна артилерійська зброя, і дивним є саме собою питання про їх облік.

За вересень було знищено рекордну кількість російської артилерії

Автотранспорт

Існували сумніви, що у вересні може бути встановлений рекорд за кількістю знищених транспортних засобів РОВ, але все ж таки він є — 874 одиниці. Більш ніж у рекордному березні 2022 року, коли російські логістичні колони палилися в режимі нон-стоп. І, як не дивно, рекордсменом серед плацдармів, на яких було спалено російські автотранспортні засоби, стала Запорізька область.

Загалом це обумовлено тим, що практично всі рокадні дороги, і не тільки вони, на цьому плацдармі під вогневим контролем СОУ. Крім того, окупанти перейшли до практики мобільних складів з БК та ПММ через регулярні та високоточні прильоти по тиловій зоні. А тому рух автотранспорту можна порівняти з його активністю на початок вторгнення 2022 року.

Крім того, у складі РОВ все менше компоненти з хоча б легкою бронею і дедалі більше не захищених засобів. Броньованого автотранспорту дуже мало, і часом його функції виконує неспеціалізована техніка, знищення якої у рази простіше.

У вересні встановлений рекорд за кількістю знищених транспортних засобів РОВ

РСЗВ

Ну і прогноз, що не здійснився — РСЗВ. Їх було знищено за вересень – 63 одиниці, що є другим результатом за весь період повномасштабної війни. І цей високий показник є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у РОВ та необхідністю підтягування реактивних систем ближче до лінії бойового зіткнення з метою дістати до нашого передового тилу, як результат — виведення російських РСЗВ у комфортну зону ураження вже нашої артилерії.

РСЗВ було знищено за вересень 63 одиниці

Таким чином, вересень закривається з дуже обнадійливими показниками. Адже ті темпи та обсяги, з якими знищується російська артилерія, не дають можливості російському ВПК не те, щоб повноцінно компенсувати втрати, а навіть заводять їх у глибокий мінус, з якого можна буде вибратися лише за допомогою постачання із третьої країни. І актуальним для командування РОВ стає не лише питання — де взяти снаряди, а й де брати гармати, з яких ними треба стріляти.

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