Россия что-то задумала. Два варианта развития событий под Токмаком после контратак противника

Военный эксперт Константин Машовец фиксирует несколько попыток контратак со стороны россиян на направлении Токмака. По его мнению, скорее всего, это не попытки продвижения, а желание сковать наступающие ВСУ.

На Токмакском направлении командование противника продолжает свои попытки атаковать "во фланг" ударную группировку украинских войск. И я понимаю, почему, ведь совершенно очевидно, что если оно попытается остановить эти атаки — "неприятности" в полосе обороны его 42-й мотострелковой дивизии (МСД) имеют все шансы снова возобновиться.

Поэтому подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии противника (ДШД), а именно ее 108-го и 247-го десантно-штурмовых полков (ДШП), упорно пытаются пробиться в северо-западном направлении (это в сторону Малой Токмачки) — пока безрезультатно.

Так же, на противоположном фланге 104-й ДШП 76-й ДШД противника пару суток назад совершил несколько попыток "сузить" по фронту вклинивание передовых подразделений ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны в районе Новопрокоповки. С тем же самым результатом.

Одновременно с этим, подразделения 70-го мотострелкового полка (МСП) противника, поддерживаемые 1429-м мсп ТрВ, пробовали пробиться к юго-западной окраине Работино.

Здесь противник стремится оттеснить наши передовые подразделения по крайней мере от северной окраины села Новопрокоповка.

Украинское наступление заставляет россиян делать ответные шаги Фото: Генштаб ВСУ

Таким образом, становится понятно, что хотя эти контратаки не приносят противнику каких-то положительных результатов, но позволяют тормозить продвижение Ореховской группы войск ВСУ в южном направлении.

Очевидно, главной целью этих действий, ради которой командование противника сознательно пошло фактически на "стачивание" своей основной "пожарной команды" оперативного уровня (2-х десантно-штурмовых дивизий), является выигрыш времени.

В этом смысле, возникает интересный вопрос — зачем?

Ответ может быть двояким:

либо противник выигрывает время для оперативного развертывания части своих войск на второй позиции главного рубежа обороны;

или ему нужно время для организации и подготовки на каком-то участке (направлении) собственного наступления.

В связи с этим стоит вспомнить сразу несколько событий, которые произошли недавно, а именно:

развертывание на Лиманском и Херсонском направлениях определенной части стратегических резервов противника (частей и соединений 18-й и 25-й общевойсковых армий\ОВА), которые заменили собой части и соединения 41-й ОВА, 49-й ОВА, которые частично выбыли "на восстановление";

вывод также на "восстановление" из-под Бахмута ряда частей 150-й МСД противника, а также десантно-штурмовых бригад. В свою очередь, с Лиманского направления — 90-й танковой дивизии (ТД);

и главное, упорное "нежелание" командования противника "распаковать" свою 35-ю ОВА, которая "притаилась" на Пологовском направлении. В то время, когда ситуация справа и слева от нее — куда как сложнее для противника, чем на не атакованном Пологовском направлении. Ее три полнокровных бригады (38-я, 64-я отдельные мотострелковые\ОМСБР и 69-я отдельная бригада прикрытия\ОБРП), усиленные 177-м отдельным полком морской пехоты (ОП МП) 58-й ОВА, по сути, до сих пор, не принимали участие в масштабных и интенсивных боях. А значит — сохранили боеспособность.

Думаю, в этом смысле ситуация более-менее прояснится и приобретет определенность в течение ближайшего времени. Ведь станут известны содержание и направления, очевидно, затеянной стратегической перегруппировки войск противника.

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