Наступления в 2024 не будет. Как пойдут события, если США перестанут помогать Украине

Колумнист Bloomberg Хэл Брэндс рассматривает маловероятную, но возможную ситуацию с прекращением помощи США Украине. И видит несчислимые последствия, которые ударят не только по Украине, но и по самим США, а также по тем, кто на них рассчитывает.

Представьте себе, что США не могут или просто не желают оказывать Украине дополнительную помощь. Это, возможно, не самый вероятный результат, учитывая, что в Вашингтоне сохраняется двухпартийная поддержка этой помощи. Но он вполне правдоподобен, учитывая, что Конгресс смог избежать шатдауна, только отказавшись на данный момент от усилий по пополнению быстро сокращающейся помощи Киеву.

Политика помощи Украине, несомненно, становится все труднее, поскольку поддержка республиканцев колеблется, бескомпромиссные неоизоляционисты вытесняют спикера Палаты представителей, а ведущие претенденты на выдвижение в президенты от Республиканской партии занимают позиции, полные скептицизма к помощи или даже хуже. Итак, если администрация президента Джо Байдена окажется в тупике на выборах в следующем году, что произойдет тогда?

Во-первых, конечно, существенно изменится баланс на поле боя. Украина не сдастся просто так: на карту поставлено само ее существование, и ее силы сражались слишком хорошо, чтобы их могли сбить с толку полчища президента России Владимира Путина. Но учитывая, насколько зависит Украина от оружия и боеприпасов, поставляемых Пентагоном, ее положение все равно станет ужасным.

В этом сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется прилагать все усилия, чтобы удержать то, что у нее есть. Оборона тоже станет сложнее.

Предстоящей зимой Украине будет не хватать средств противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку Россия активизирует свои усилия по замораживанию населения этой страны, разрушая ее энергетическую инфраструктуру. А в войне, где артиллерия имеет наибольшее значение, нехватка этого потенциала может оказать реальное влияние на линию фронта — как это произошло, когда украинские войска оказались без вооружения во время восточного наступления России в конце весны и начале лета 2022 года.

Другие западные страны попытаются компенсировать сокращение помощи США. Южная Корея, Великобритания и многие европейские страны уже внесли решающий вклад. Тем не менее, даже если эти страны смогут предоставить Украине больше денег, они просто не смогут обеспечить столько военных поставок, сколько необходимо Киеву до 2025 года.

В лучшем случае самоустранение США оставит Украину в жестоком тупике на ее собственной территории. В худшем случае это вызовет постепенную эрозию, которая вынудит Киев искать мир на невыгодных условиях.

Психологические и дипломатические последствия будут столь же разрушительными.

Путин и Си не должны строить мир на своих условиях? Фото: Kremlin.ru

Страны ведут войну и заключают мир, исходя из своих ожиданий относительно будущего. Если Путин придет к выводу, что в будущем он столкнется с меньшей поддержкой Киева со стороны США, его теория победы — о том, что он в конечном итоге сможет сокрушить Украину, переждав ее западных сторонников, — будет казаться обоснованной. У него будет еще меньше стимулов для заключения достойного для Украины мира.

Украина, со своей стороны, столкнется с недвусмысленными доказательствами того, что время не на ее стороне. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит сделать острый выбор: заключать ли сделку с двуличным Путиным или продолжать борьбу, при том что баланс ресурсов изменится в пользу России.

Конечно, война в Украине никогда не касалась только Украины. С самого первого дня это было испытание на прочность между теми, кто защищает, и теми, кто намеревается разрушить существующий международный порядок. Таким образом, снижение поддержки со стороны США будет иметь глобальные последствия.

Странам, которые надеются, что США будут сражаться, чтобы защитить их от китайской агрессии, придется учитывать тот факт, что Вашингтон даже не поможет другой стране защитить себя от гораздо более слабой России. Тезис, который движет Пекином и Москвой, о том, что демократические страны упадочны, нефункциональны и легко отвлекаются, похоже, подтвердится.

Можно ожидать, что Путин и президент Китая Си Цзиньпин воспользуются этим в своей дипломатии по отношению к нейтральным государствам и союзникам США: американцы будут поощрять вас сражаться до последнего украинца или афганца, скажут они, и в конце концов оставят вас в подвешенном состоянии.

Самопровозглашенные "реалисты" на Западе смогут утверждать, что прекращение поддержки Украины со стороны США является благом, поскольку это позволяет Вашингтону сосредоточиться на угрозе Тайваню. Оставим на мгновение в стороне стратегическую абсурдность утверждения о том, что лучший способ сдержать агрессию великих держав в Тихом океане — это сделать возможным ее появление в Европе. Просто с политической точки зрения очень сложно представить сценарий, при котором США не смогут взять на себя обязательство помочь Украине пережить настоящую войну, а затем каким-то образом перейдут в режим повышенной активности, чтобы подготовиться к гипотетической войне.

Байден и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл понимают это, поэтому в предстоящие недели они предпримут еще один шаг, чтобы обеспечить помощь Украине. Проукраинские республиканцы в Сенате, понимая, что жесткое голосование в наступающем году не станет легче, даже говорят о поиске ассигнований, рассчитанных на то, чтобы Киев продержался до ноября 2024 года.

Их перспективы на успех в ухудшающейся политической обстановке неопределенны. Но последствия неудачи в Украине и во всем мире слишком легко предвидеть.

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