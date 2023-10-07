Война с боевиками ХАМАС. Что происходит в Израиле, 5 оперативных выводов

Внезапное нападение боевиков повлияет на политические расклады в Израиле после окончания боев. Террористы стремятся сорвать сделку между Израилем и Саудовской Аравией. Арабам будет намного труднее принимать мир с Израилем, ведь большинство мусульманского населения на стороне палестинцев, считает эксперт по международным отношениям Илия Куса.

По очередной эскалации между Израилем и Газой. Некоторые промежуточные выводы.

1. Израиль оказался явно не готов к такому. И это отразится на внутриполитических раскладах после завершения боевых действий. Возможно, даже приведет к отставке правительства, как это было в 2021 году.

2. Боевики ХАМАС совершили комбинированную атаку с использованием ракетных ударов, беспилотников со взрывчаткой, мобильных малочисленных ДРГ и дельтапланов. На лицо явное изменение тактики по сравнению с предыдущими операциями, что позволило им проникнуть на территорию Израиля, захватить базу пограничников и даже несколько населенных пунктов.

3. Пока война идет между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировки Ирана в Сирии. Надо смотреть.

4. Эскалация могла быть связана с желанием боевиков ХАМАС сорвать заключение политической сделки Израиля и Саудовской Аравии. Арабские страны теперь будут вынуждены реагировать, и не смогут явно поддержать Израиль из-за того, что их население симпатизирует палестинцам. Это может поставить на паузу нормализацию Израиля и Саудии, но вряд ли развалит ее окончательно.

5. Нетаньяху будет вынужден реагировать, в том числе чтобы не потерять лицо окончательно. Возможно, пойдет на наземную военную операцию в Газе, которая будет сложной, дорогостоящей и кровавой. И непонятно, чем она закончится, учитывая, что ответа на вопрос "Что делать с Газой?" ни у кого уже много лет нет.

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