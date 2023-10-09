История с ХАМАСом. Как Израиль мог бы решить проблему Газы и почему у него не получается

Журналист Виктор Трегубов рассматривает историю, динамику и перспективу противостояния Израиля и ХАМАС. Организация, которую Израиль в свое время практически вскормил, полностью взяла под контроль сектор Газа и стала неразрешимой проблемой.

Поскольку у меня снова течет кровь из глаз при созерцании обсуждения очередного проявления израильско-палестинской дружбы — заваривайте мартина (шутка, шутка), будет лонгрид.

Чтобы не начинать с того, как Авраам родил Исаака, сузим наше описание до максимума. А именно — коснёмся лишь конфликта Израиля с ХАМАС, контролирующим Сектор Газа (который, в свою очередь, является частью более широкого израильско-палестинского конфликта, который, в свою очередь, является частью более широкого мусульмано-израильского противостояния).

У конфликта Израиля с ХАМАС есть проблемка. Каждый раз он разворачивается по одному и тому же сценарию. И я даже поленился считать, какова нынешняя итерация.

Сценарий таков: ХАМАС атакует с территории Газы и рапортует об уничтожении ста миллионов сионистских оккупантов. Израиль наносит быстрое поражение, рапортует об уничтожении ста пятисот главарей террористов. Далее (не всегда, но часто) Израиль заходит в Газу, очередной премьер-министр заявляет о том, что сейчас там будет проведена полная зачистка террористов, Израиль шурует по Газе, Израиль выходит из Газы и объявляет себя победителем.

Все повторяется через несколько лет. Вопрос "а как так, если мы же там всех террористов истребили?" в израильском обществе возникает, и находит простой ответ — а это потому, что мы недоистребили. Миндальничали. Висели у нас на руках разные там ооны с амнистиями, а вот если бы мы воевали на полную силу (привет, аналогия) — то мы бы их всех ухнули. Ничего, вот сейчас точно ухнем!

Это не так. И не только потому, что израильтяне сами поверили в собственную пропаганду о мегамощности и непобедимости израильских силовых структур, а потому, что на самом деле, такие действия приводят к... усилению ХАМАСа. Ярким доказательством тому является то, что каждая следующая атака мощнее другой. Вчерашняя была бы немыслима в начале нулевых.

Почему так?

Ответ, который никто не хочет слышать, нам дает не политика, а математика и демография. Но все же надо обратиться и к истории с географией. Чтобы понять, как так сложилось, перенесемся в начало 1980-х.

Итак, имеем сектор Газа. Точнее, "полосу Газа" — небольшую полоску земли вдоль Средиземного моря на границе Израиля и Египта, площадью меньше города Киев. До Шестидневной войны 1967 года она входила в состав Египта. После — стала "ничейной" землей: Израиль отторг ее от Египта, но не аннексировал. Причиной стало проживание там большого количества арабов (на ⅔ тех, что в свое время бежали из Израиля еще во время первой арабо-израильской войны). Тем не менее, Израиль пытался создавать там еврейские поселения и тихой сапой колонизировать. Забегая вперед — не получилось.

Итак, 1980-е годы. Сектор Газа является ничейным, и фактически контролируется израильской оккупационной администрацией (это не пренебрежительный термин, это просто термин). Там очень мало евреев и очень много арабов, которые к евреям относятся, как к оккупантам. Среди арабов цветут симпатии к движению палестинского национального освобождения ООП/ФАТХ и другим подобным структурам. Помните деда Арафата? Это его. ФАТХ — светская организация, заигрывающая с левыми и СССР (впрочем, в отличие от другой подобной организации, НФОП, ФАТХ чистыми коммуняками никогда не был и полностью под СССР не ложился). Из-за наличия в Газе боевиков ФАТХ у Израиля болит голова.

И вот, Израиль начинает поддерживать противовес ФАТХу — исламскую сеть взаимопомощи "Муджама аль-Исламия" под руководством харизматичного шейха Ахмеда Ясина (с детства прикованного к инвалидному креслу). "Муджама" очень быстро строит в бедной Газе систему образования и социального обеспечения и получает большой авторитет. ФАТХ, конечно, этот авторитет теряет. В конце концов, "Муджама" превращается в ХАМАС — радикально-исламистскую партию с мощным боевым крылом.

В 1989 году происходит первая интифада — то есть, первое восстание местного арабского населения против оккупации Израилем Газы и Западного берега, в 2001 — вторая. Там было много очень интересного, включая попытки примирения, но расписывать это бумаги не хватит.

Важен результат: по результатам, Газа оказалась развалена в щебень. Власть ФАТХа там упала до минимальной. Власть ХАМАСа (несмотря на гибель шейха Ясина от израильского обстрела) — до максимальной, ибо он оставался, по сути, единственным местным провайдером рабочих мест. В 2006 году ФАТХ проигрывает местные выборы ХАМАСу, а в 2007-м году ХАМАС силой выбивает ФАТХ из сектора Газа (впрочем, на второй части палестинских территорий, Западном берегу реки Иордан, все наоборот).

Где-то с 2006-го и начинается то, что уже называется войной ХАМАС против Израиля. Здесь много злой иронии. Израиль сам выкормил ХАМАС в противовес ФАТХу. Но ФАТХ оказался значительно более договороспособным — там все же были просто коррумпированные левонационалисты, с такими можно договариваться. А вот в ХАМАСе было достаточно искренних фанатиков. Более того, они успешно оседлали ресентимент и ненависть простых жителей Газы в сторону Израиля.

После чего начало происходить все то, что я описал в начале текста. Итерация за итерацией: атака ХАМАС, ответ Израиля, зачистка, атака ХАМАС, ответ Израиля, зачистка.

И здесь мы возвращаемся к вопросу демографии

Представьте себе, что вы простой арабский парень, родившийся в Газе. Ну, бывает, не повезло. Вы живете в городе размером меньше Киева, населением с Киев, но низкой этажности застройки. То есть, вся Газа — это один большой город, или один большой трущобный район, как посмотреть. У вас в семье много братьев и сестер. В регионе нет никакой работы (кроме той, что предоставляет ХАМАС), никаких развлечений (кроме тех, что предоставляет ХАМАС). Регулярно в ваш район прилетают ракеты, которые убивают многих членов ХАМАС, но далеко не только их (да, извините, байки о том, что израильтяне всегда попадают исключительно в террористов — это именно байки). И ты знаешь, что в превращении твоего места в такой триндец большую роль сыграл Израиль.

Вопрос ребром: чем ты будешь по жизни заниматься?

А теперь — дискотека. С 2006 года по сегодняшний день население Газы выросло более чем вдвое. Там вообще едва ли не самые большие темпы прироста населения в мире. Это контринтуитивно, но именно так работает: в условиях сильного кризиса люди склонны размножаться, иначе наш вид бы не выжил. Территория Газы, конечно, не выросла. Денег или мест заработка в Газе больше не стало.

Более того, население в Газе — самое молодое в мире. А в демографии есть такое понятие, как "молодежный пузырь". Есть прямая зависимость между молодостью населения страны и распространением в ней радикальных движений. Как и прямая зависимость между доступом к развлечениям и социальным лифтам — и тем самым распространением.

Таким образом, с чисто научной точки зрения, Газа — вообще идеальная чашка Петри для формирования радикалов. Ну, то есть, как будто специально, в рамках эксперимента создана со всеми условиями. Кто бы там ни жил, при такой плотности и возрасте населения, и при таких социально-экономических условиях там бы очень быстро образовалась горючая смесь.

И здесь мы, в конце концов, подходим к тому, почему тактика "И ПРОСТО УДОВБАТЬ ИХ СИЛЬНЕЕ" не работает. И вообще не может работать.

ХАМАС всегда будет иметь в секторе Газа социальную базу для пополнения рядов Фото: Mahmud Hams

Сейчас население Газы составляет более двух миллионов человек.

Представим, что Израиль пошел на самые радикальные меры.

Наиболее радикальная мера — геноцид. Просто убить там всех. Два миллиона человек.

Будет очень иронично, потому что Израилю придется осуществлять Холокост наоборот. Технически это очень сложно, но возможно. Проблема здесь в том, что вся самодостаточность Израиля — такая же байка. Израиль во многих аспектах завязан на внешнюю помощь, в первую очередь, США. Государство же, которое совершит такой геноцид, не то, что не будет иметь внешней поддержки, а будет иметь внешние проблемы — от санкций до вторжения.

Поэтому путь геноцида для Израиля — путь самоубийства.

Следующие в списке у нас этнические чистки. Изгнать два миллиона человек — это тоже большой риск с точки зрения внешних отношений. Тем более, куда? Там три направления — собственно территория Израиля, море и Синайская пустыня. В пустыню — тот самый геноцид, вид со стороны.

Поэтому мы делаем еще шаг от радикализма и приходим ровно к тому, что Израиль в той или иной форме делает каждый раз. А именно — заход на территорию Газы, разрушение всего, что хоть как-то теоретически связано с ХАМАСом, и убийство всех, кто связан. После чего выход оттуда (потому что держать оккупационную администрацию во враждебно настроенной сети трущоб как-то бессмысленно) и новая изоляция Газы за большим забором.

То есть, внимание, САМОЕ РАДИКАЛЬНОЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕЛАЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ.

И каждый раз приводит к ухудшению ситуации. Потому что, перефразируя одного американского дипломата, вся история отношений Израиля и Газы — это история парня, который сначала поджег себе волосы, чтобы изгнать вшей, а потом начал тушить молотком, с каждым ударом все сильнее.

Из количества официально уничтоженных командиров ХАМАСа можно было бы составить армейский корпус. Из количества реально уничтоженных — по меньшей мере роту. Но ХАМАСа становится только больше. Именно потому, что каждая операция пополняет ряды ХАМАСа большим количеством людей, чем они теряют. Пусть там хоть до нуля всех — завтра там будет новый больший ХАМАС. По озвученным выше причинам.

Так какой вариант выхода?

В отличие от западного берега реки Иордан, здесь с реальным (а не воображаемо-шапкозакидательским) выходом накладно. Возможно, его уже нет. Скажем так, есть варианты действий, которые, при большой небесной помощи, могут улучшить ситуацию.

Проблема лишь в том, что эти действия не соответствуют запросу избирателей.

Тараканов не перебьешь тапком, пусть хоть все ночи на них охоться. Их даже меньше не будет становиться. Чтобы их вывести, надо убирать на кухне и прятать продукты. С радикальными организациями так же.

Для того, чтобы уничтожить ХАМАС, нужно уничтожить социальную базу ХАМАСа. Как вариант — помочь развиться Западному берегу, чтобы немного разредить население Газы. Создать инфраструктурные проекты и рабочие места, которые выдернут людей из-под хамасовской безальтернативки и побудят Газу к демографическому переходу (то есть, к существованию в состоянии хотя бы индустриального общества, где детей в семье двое, а не двенадцать).

Но это все проект на поколение. И это все требует от властей Израиля делать контринтуитивные вещи — а именно, помогать тем самым арабам, которые сейчас Израиль ненавидят и желают ему цугундера, а в случае Западного берега еще и идти на политические уступки. При том, что у израильского избирателя как раз прямо противоположный запрос — на "давайте в следующий раз отвесим им посильнее".

Именно этот запрос израильское правительство каждый раз выполняет. Оно в этом плане очень добросовестное.

Результаты вы можете наблюдать в динамике уже много-много лет.

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