Русские атакуют, но не продвигаются. Как обстоят дела на важнейших участках фронта

Военный обозреватель Константин Машовец фиксирует попытки наступления у российских войск на нескольких направлениях фронта. Но об успехах врага — реальных, а не бумажных, по его мнению, нечего и говорить

Краткий обзор по отдельным направлениям

1. На Купянском направлении

То, о чем мы вели речь в течение последней недели, судя по всему, началось... Группировка войск (ГВ) противника "Запад" снова начала активные наступательные действия на Купянском направлении.

Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника атаковали передовые позиции ВСУ по направлению на с. Синьковка. Так же, как и передовые подразделения 47-й танковой дивизии (тд) противника начали атаки по направлению Ягодное - Ивановка...

На момент написания обзора говорить о каких-то определенных результатах этих боев еще рано. Но, судя по последним сообщениям, это не стало для украинских войск особо неожиданным...

2. На Токмакском направлении

Судя по всему, в полосе обороны 70-го мотострелкового полка (мсп) 42-й мотострелковой дивизии противника, а также соседнего 1441-го мсп ТрВ, северо-западнее с.Новопрокоповка, противнику пришлось немного отойти в южном направлении.

Соседние справа 71-й и 201-й мсп пока продолжают удерживать северную окраину села, периодически контратакуя передовые подразделения ВСУ по направлению на с. Работино, но очевидно, долго так продолжаться не будет — ситуация западнее и восточнее этого узла обороны противника развивается явно не в его пользу...

Тем более, что предпосылками этому является провал серии контратак противника по направлению с.Копани - с.Работино, а также выход передовых подразделений ВСУ на подступы к высоте с отметкой 170, уже юго-западнее с.Вербовое.

В общем, на данный момент стоит констатировать, что командованию противника так и не удалось "восстановить положение" на первой позиции своего главного рубежа обороны на Токмакском направлении, что и было главным смыслом его действий здесь в течение последних 3-4-х недель.

История с вводом в бой противником на флангах украинской ударной группировки подразделений двух своих десантно-штурмовых дивизий (дшд), 7-й и 76-й, очевидно, закончилась для него, мягко говоря, не совсем так, как он рассчитывал.

В этом смысле, показательным было вынужденное перемещение противником части этих сил и средств в полосу обороны своей 42-й мсд. По крайней мере, для этих целей противник был вынужден задействовать по одному десантно-штурмовому полку (дшп) из каждой из этих дивизий. Что, в конечном счете, отразилось на их возможностях "давить на флангах"...

Сюрпризом для ВСУ наступательные действия россиян не стали Фото: Генштаб ВСУ

3. На Бердянском направлении

Подразделения 5-й общевойсковой армии (ОВА) противника, усиленные подразделениями 34-й омсбр 49-й ОВА, после частичных успехов по рубежу с.Приютное - с.Завитне Бажання столкнулись с определенными трудностями...

Если по направлению с.Приютное - с.Новодаровка и с.Приютное - с.Ривнополь подразделениям 394-го мсп противника удалось "немного отодвинуть" передовые подразделения ВСУ от с.Приютное, то соседним справа подразделениям 60-й и 34-й омсбр "выровнять линию" (то есть выйти на южные и западные окраины с.Старомайорское, или хотя бы продвинуться к прудам южнее с.Ривнополь) — не удалось...

Таким образом, ситуация на этом направлении сложилась, точнее — вернулась к той, какой она была и на начало августа. Противник снова частью своих сил и средств "залез" севернее рубежа Приютное - Заветное Желание, однако полностью обезопасить левый фланг своего Старомлиновского района обороны не смог... Просто потому, что с.Старомайорское остается под контролем ВСУ, а западнее него продвижение противника на север — отсутствует.

Да, противнику удалось, в более-менее значительном смысле, снять угрозу своему положению в районе с.Приютное. К тому же, он продолжает контролировать ключевую для этого участка высоту с отметкой 180. Но это вовсе не означает, что в полосе обороны его 60-й омсбр у него "все хорошо" и по направлению Старомайорское - Заветное Желание у него нет проблем

4. На Волновахском направлении

Судя по всему, командование ГВ "Восток" поставило "категорическую" задачу "снять любые угрозы" для г. Волноваха и прилегающей территории и сократить Угледарский плацдарм ВСУ. Вероятно, именно с этим связано оживление частей и соединений его правофлангового 68-го армейского корпуса, в частности, ее 39-й омсбр, в районе с. Сладкое и по направлению Славное - Новомихайловка.

Как говорится, если не удается с юга, через собственно Угледар, то стоит попробовать с востока — просто вытеснить передовые подразделения ВСУ на рубеж Угледар - Константиновка...

Главные силы корпуса сосредоточены в районе Сладкое - Славное - Тарамчук - Березовое (39-я омсбр). Еще одна часть войск (сил) 68-го АК (вероятно — несколько сводных тактических групп на основе полков 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии\кад), очевидно, прикрывает направление на Польное - Новотроицкое.

Конечно, что "в идеале" командование российских войск хотело бы провести на этом направлении (на стыке ГВ Восток" и ГВ "Юг") что-то вроде "охвата Бахмута" для нашего плацдарма. Но для этого нужны, по крайней мере, две вещи:

чтобы 150-я мсд и 5-я омсбр противника из состава ГВ "Юг", наконец, смогли "зачистить" остатки с.Марьинка и желательно продвинулись до с.Курахово;

и чтобы ГВ "Восток" смогло сформировать на отрезке между с.Никольское и с.Новомайорское какую-то более-менее боеспособную тактическую группу сил и средств, способную к наступательным действиям в северном направлении.

На сегодняшний день, это выглядит для противника ну-у-у очень проблематично (я недавно давал информацию по боевому составу и вооружению ГВ "Восток" противника и перечень основных задач, которые ему приходится в этом смысле решать, поэтому командованию этой группировки явно не до "окружения" украинских войск в районе г.Угледар).

В свою очередь, ГВ "Юг" сейчас имеет под Авдеевкой и в районе г.Бахмут такие сложности, которые совсем не способствуют организации, подготовке и проведению активных и значительных по размаху наступательных действий еще на одном "автономном" направлении...

Конечно, "на бумаге" можно спланировать что угодно и как угодно. Вопрос заключается в другом — где на все эти удивительные замыслы наскрести соответствующих сил и средств?

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