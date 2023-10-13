Пчелы, мины и трэш. Как МИД сделал из огромной проблемы гламурную акцию

По мнению блогера Алексея Куща , акция "Мед минных полей" от украинского МИДа скорее похожа на трэш. Вместо поиска решения огромной проблемы разминирования украинских территорий, придумали гламурную акцию с пчелами.

Когда внешняя политика формируется вне Министерства иностранных дел — это приводит к профдеформации, смысловому трешу и потере реальности.

Людям банально нечем заняться.

"Мед минных полей" — проект Министерства иностранных дел Украины и Saatchi & Saatchi Ukraine в кооперации с агропромышленной компанией Kernel.

Далее иду по тексту пресс-релиза МИДа, это действительно трешовый пиар.

Начинается он вроде бы логично:

"Украина — одна из самых заминированных стран мира.

По данным Министерства внутренних дел, речь идет о 30% территории, более 174 000 кв. км., включающей как частные территории, так и критическую инфраструктуру, водоемы, леса и поля".

А дальше, очень интересная позиция:

"Мировое сообщество до сих пор просчитывает, сколько лет и миллиардов долларов необходимо потратить, чтобы разминировать эти территории.

А пока это не произойдет, тысячи гектаров земли являются опасными для людей и непригодными для сельского хозяйства".

Вопрос, зачем мировому сообществу украинские заминированные поля? Разве нет таких же полей в Африке или Азии?

Почему мы считаем, что кто-то, кроме нас, будет этим заниматься?

Тем более, что масштаб проблемы колоссальный:

"Площадь заминированных полей сейчас достигла 8 млн. га, из которых 6 млн. га размещаются на оккупированных территориях, 2 млн. га — на освобожденных".

Российских мин на украинской территории — действительно, огромное количество Фото: соцсети

И вот МИД нашел выход:

"Так у команды МИД и Saatchi & Saatchi Ukraine появилась идея проекта "Мед Минных Полей".

Она проста и мощна: чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым также не страшны мины.

Собранный мед станет мощным средством коммуникации о проблеме заминированных земель, чтобы привлечь к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.

Украинские дипломаты будут брать мед минных полей с собой на встречи и в международные визиты и дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире.

"Этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского заминирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и быстрее очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Более того, для проекта разработали специальный дизайн ульев в формате предупредительных знаков о минной опасности.

"Сила идеи, в том, что она одновременно предлагает рабочее решение, чтобы поля не простаивали и, вместе с тем — подчеркивает важность разминирования наших территорий. Это вопрос безопасности фермеров и людей, работающих на земле, это важная составляющая продовольственной безопасности Украины.

Понимаем — проект сложный и длительный в реализации. Но мы убеждены, что каждый новый его этап будет привлекать все больше внимания дипломатов и сообществ по всему миру, и это поможет хоть немного изменить ситуацию к лучшему", — отметил Костя Шнайдер, креативный директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine".

Учитывая, что заминированные поля находятся вдоль линии фронта, осталось еще основать в армии подразделение "боевых пасечников".

Что интересно, в последнее время очень часто приходится слышать о "креативных решениях".

Это будто какая-то "разнарядка" сверху поступила...

То законопроект об "электрозеках" для генерирования электроэнергии в зонах.

Это "мед минных полей"....

Почему я считаю эту идею трзшевой.

Во-первых, на проблемах надо не пиариться, а реально их решать, причем быстро.

Во-вторых, вся эта гламуризация приводит лишь к девальвации самой проблемы: "зачем вам что-то разминировать, если у вас такой хороший мед с минных полей".

В-третьих, привкус меда — это явно не то, что может символизировать уничтоженные украинские поля.

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