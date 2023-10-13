Пчелы, мины и трэш. Как МИД сделал из огромной проблемы гламурную акцию
По мнению блогера Алексея Куща, акция "Мед минных полей" от украинского МИДа скорее похожа на трэш. Вместо поиска решения огромной проблемы разминирования украинских территорий, придумали гламурную акцию с пчелами.
Когда внешняя политика формируется вне Министерства иностранных дел — это приводит к профдеформации, смысловому трешу и потере реальности.
Людям банально нечем заняться.
"Мед минных полей" — проект Министерства иностранных дел Украины и Saatchi & Saatchi Ukraine в кооперации с агропромышленной компанией Kernel.
Далее иду по тексту пресс-релиза МИДа, это действительно трешовый пиар.
Начинается он вроде бы логично:
"Украина — одна из самых заминированных стран мира.
По данным Министерства внутренних дел, речь идет о 30% территории, более 174 000 кв. км., включающей как частные территории, так и критическую инфраструктуру, водоемы, леса и поля".
А дальше, очень интересная позиция:
"Мировое сообщество до сих пор просчитывает, сколько лет и миллиардов долларов необходимо потратить, чтобы разминировать эти территории.
А пока это не произойдет, тысячи гектаров земли являются опасными для людей и непригодными для сельского хозяйства".
Вопрос, зачем мировому сообществу украинские заминированные поля? Разве нет таких же полей в Африке или Азии?
Почему мы считаем, что кто-то, кроме нас, будет этим заниматься?
Тем более, что масштаб проблемы колоссальный:
"Площадь заминированных полей сейчас достигла 8 млн. га, из которых 6 млн. га размещаются на оккупированных территориях, 2 млн. га — на освобожденных".
И вот МИД нашел выход:
"Так у команды МИД и Saatchi & Saatchi Ukraine появилась идея проекта "Мед Минных Полей".
Она проста и мощна: чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым также не страшны мины.
Собранный мед станет мощным средством коммуникации о проблеме заминированных земель, чтобы привлечь к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.
Украинские дипломаты будут брать мед минных полей с собой на встречи и в международные визиты и дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире.
"Этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского заминирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и быстрее очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Более того, для проекта разработали специальный дизайн ульев в формате предупредительных знаков о минной опасности.
"Сила идеи, в том, что она одновременно предлагает рабочее решение, чтобы поля не простаивали и, вместе с тем — подчеркивает важность разминирования наших территорий. Это вопрос безопасности фермеров и людей, работающих на земле, это важная составляющая продовольственной безопасности Украины.
Понимаем — проект сложный и длительный в реализации. Но мы убеждены, что каждый новый его этап будет привлекать все больше внимания дипломатов и сообществ по всему миру, и это поможет хоть немного изменить ситуацию к лучшему", — отметил Костя Шнайдер, креативный директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine".
Учитывая, что заминированные поля находятся вдоль линии фронта, осталось еще основать в армии подразделение "боевых пасечников".
Что интересно, в последнее время очень часто приходится слышать о "креативных решениях".
Это будто какая-то "разнарядка" сверху поступила...
То законопроект об "электрозеках" для генерирования электроэнергии в зонах.
Это "мед минных полей"....
Почему я считаю эту идею трзшевой.
Во-первых, на проблемах надо не пиариться, а реально их решать, причем быстро.
Во-вторых, вся эта гламуризация приводит лишь к девальвации самой проблемы: "зачем вам что-то разминировать, если у вас такой хороший мед с минных полей".
В-третьих, привкус меда — это явно не то, что может символизировать уничтоженные украинские поля.