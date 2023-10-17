Путин будет воевать столько, сколько потребуется. Почему Западу нужна смена режима в России

Единственный позитивный сценарий, который имеет Запад — сломать негативный тренд, усилить поддержку Украины и санкции с тем, чтобы создать условия для полной победы, пишет экономист Владимир Дубровский . Это подтолкнет Россию к смене режима и курса.

То, что, как мне кажется, нужно доносить до западных элит…

Очень понятно их желание поменьше рисковать и поменьше менять. И вообще, лучше было бы сделать rewind — была когда-то такая кнопка на магнитофонах — и вернуться в 23.02.2022. Ну, или, чтобы Украина как-то победила, но без смены режима в РФ — так, чтобы Путлер ослабел, но остался у власти. Но это все утопия, происходящая из непонимания сути путлерского режима.

1. Путлер не закончит войну без победы. При этом многие на Западе говорят — "а, с его пропагандой, он своему населению сможет продать за победу что угодно". Во-первых, не что угодно: потерю Крыма, например, не продаст. И вступление Украины в НАТО тоже. Но, главное, что мнение населения интересует его в тридесятую очередь: главное — остаться "непобедимым" в глазах элит. А они умнее, и помнят больше, и видят дальше. Поэтому п…ло должен или унизить Запад, уничтожить Украину, или воевать столько, сколько потребуется для этого. Т.е. приемлемого для Украины и Запада мира при нем не будет. Это несовместимые вещи.

2. Время — не на нашей стороне. Избиратели в странах антипутлеровской коалиции устают от войны, поддержка снижается. Силы Украины истощаются. Запасы оружия тоже — а производство нового не успевает. Всерьез и надолго разгонять военную промышленность Запада — дорогое занятие, и потом, если все закончится хорошо, эти мощности окажутся лишними. Да и избиратель не в восторге от лишних военных расходов. В то же время, у врага этот процесс идет гораздо легче — в России исторически была мобилизационная экономика. Население пообвыклось, особо буйные уехали, остальные готовы терпеть лишения во имя величия. Если так будет и дальше, то РФ станет вторым Ираном, верным союзником Китая. Если что-то пойдет не так, то чем дальше, тем страшнее будет взрыв, тем глубже распад, и тем больше рисков.

3. Западу пора осознать, что the shit has happened, и фарш назад в мясорубку не проворачивается. Хорошего и безрискового сценария впереди попросту нет, от слова "вообще", и не стоит тешить себя иллюзиями — это wishful thinking (мне кажется, западные люди должны воспринимать подобные аргументы, у них культ "взрослости" и трезвости). Реально есть три сценария:

а) Сдаться на милость победителя: предать Украину, позволить Путлеру "сохранить лицо" (никакого компромисса он не примет, это не в его интересах. Компромисс для русской культуры — признак слабости). Цена: чисто экономическая — +4% от ВВП на военные расходы, как минимум -3% ВВП от распада мировой торговли на два блока (оценка МВФ — не учитывает замедление темпов роста). Цена политическая — утрата лидирующей роли Запада, развал мирового порядка, основанного на правилах, многочисленные локальные войны, в т.ч. захват Тайваня. И ни малейших шансов сделать Путлера союзником против Китая (еще одно заблуждение).

Джейк Салливан — воплощение тех на Западе, кто пытается просчитать варианты хорошего будущего с Путиным Фото: Politico

б) Сохранять статус-кво, насколько получится. Это типа 1 мировой войны (оборонительные технологии сильнее наступательных, как и тогда). Проигрывает тот, у кого менее стабильная политическая система. В 1 мировой выиграли, в итоге, демократии — а все авторитарные империи проиграли, независимо от того, на чьей они были стороне. Но как проиграли? С гражданскими войнами, полным развалом всего и последующим установлением гиперагрессивных тоталитарных режимов. И это закономерно.

Кроме того, посмотрите на процессы, которые идут в РФ. Промышленность милитаризируется. Силовики усиливаются (вроде, уже больше некуда — а, все же… Особенно усиливается клан чекистов). Остатки свобод уничтожаются. Гедонистическая элита заменяется идеологической. Риторика становится все более отъявленной, с поддержкой ХАМАСа, сближением с Ираном и КНДР. То есть, все идет или к иранизации, или к "большому взрыву" при попытке перекрутить гайки.

Плюс, в данном случае ситуация отличается тем, что в фокусе — Украина, которая в цепи демократий — слабое звено, поскольку демократия патрональная, т.е. нестойкая. И внутриполитическая ситуация очень непростая, одна только порошенковская секта чего стоит… В то же время демократии в странах-союзниках сильно подверглись эрозии со стороны леваков и ультраправых. Постмодерн сделал свое черное дело. Так что совершенно не исключен и вариант (а) на выходе, только еще и после огромных затрат на войну.

в) Сломать негативный тренд: усилить поддержку Украины и санкции с тем, чтобы создать условия для полной победы. Можно не называть это "сменой режима", чтобы не дразнить гусей, а сказать так: "Мы создаем все условия для того, чтобы РФ вернулась в правовое поле и была наказана за нарушение международного порядка в форме неспровоцированной агрессии. При этом, не вмешиваемся во внутренние дела". Это, примерно, как ужесточение бюджетных ограничений правительством Ющенко по результатам кризиса 1998 г. официально не ставило своей задачей вымести "красных директоров" поганой метлой — оно просто создало условия, при которых эти паразиты не могли больше сосать кровь из экономики. А, поскольку они, как правило, не могли сами изменить свой modus operandi настолько, чтобы стать предпринимателями или, хотя бы, рыночными менеджерами, то их места заняли либо независимые предприниматели, либо назначенные олигархами менеджеры.

Собственно, созданная таким образом система условий должна толкать Россию к либерализации (Джон Хербст справедливо заметил, что до сих пор после проигранных войн Россия обычно получала период либерализации). Но, если даже нет, то чем быстрее произойдет смена власти, тем меньше шансов на то, что она закончится катастрофой. И есть даже шанс на положительный сценарий, в котором мир выйдет из этой катавасии лучшим, чем он был на 23.02.2022 — но только в этом варианте.

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