Три войны, которые изменили мир. Как Запад утратил три большие иллюзии, и как жить дальше

Войны последнего времени убивают одну приятную иллюзию Запада за другой, пишет колумнист The Telegraph Шерил Джейкобс . А ведь еще несколько дней тому назад мир вокруг нас казался совершенно другим…

Очень часто потрясения разрывают историю, разрушая простые сюжеты, которые помогают нам понять мир. Распад Советского Союза взорвал старые представления о мире, охваченном цивилизационной битвой между свободой и тоталитаризмом, — это создало новый нарратив о предполагаемом триумфе либерального порядка.

Когда 11 сентября террористы "Аль-Каиды" врезались в башни-близнецы, этот миф, в свою очередь, был разоблачен как ложный на фоне возвращения религиозного фундаментализма. Среди прочего, вторжение России в Украину, хотя и было катастрофическим для Кремля, выявило наивность мнения о том, что Европа застрахована от конфликта и что мирные дивиденды после "холодной войны" можно безболезненно направить на благосостояние.

Может ли террористическая атака ХАМАСа на Израиль оказаться столь же трансформационным моментом — моментом, который заставит нас перевернуть с ног на голову все, что, как мы думали, мы знали, и противостоять нашим самым мрачным страхам? Беспрецедентное нападение ХАМАСа, безусловно, нанесло глубокую психологическую рану израильскому народу и государству. Но его последствия могут со временем также окончательно разрушить некоторые фундаментальные предположения, которые лежали в основе восприятия широким Западом понятия безопасности, предвещая новую геополитическую темную эпоху. Вот три таких иллюзии.

Во-первых, это актуальность финансового и экономического лидерства Запада и, в частности, эффективность санкций как инструмента предотвращения конфликтов. Многие с оптимизмом придерживались мнения, что ограничения на глобальную торговлю и финансы являются козырной картой Запада. Утверждалось, что ни одна страна не станет намеренно становиться беднее только ради достижения какой-то экономически иррациональной цели. Санкции должны были отвадить наших врагов от развязывания войн или других враждебных действий.

Они не сделали ничего подобного в России, которая подверглась финансовому эквиваленту "шока и трепета" и которая до сих пор отказывается уступить в отношении Украины. Мистические видения возрождения утраченной империи, похоже, для Кремля более важны, чем деньги. Но и способность Ирана финансировать террор и разжигать раскол на Ближнем Востоке — несмотря на то, что он находится под американскими санкциями с 1979 года, — также выявила бессилие такого инструмента.

Вопрос о том, оказались ли санкции неудачными из-за встроенных ограничений или из-за отсутствия решимости Запада обеспечить их соблюдение, остается спорным. В случае с Россией некоторые утверждают, что мы уклоняемся от введения действительно эффективных мер, потому что сами не готовы принять на себя масштабный экономический удар.

А в случае с Ираном Белому дому предстоит ответить на серьезные вопросы о том, не испортил ли Джо Байден свою стратегию. США ослабили санкции в отношении иранской нефти, пытаясь заставить Тегеран замедлить свою ядерную программу и обуздать своих прокси-ополченцев. Но, учитывая способность страны продолжать торговлю с незападными государствами, такими как Китай и Россия, возможно, любые экономические ограничения всегда будут обречены.

Санкции не помешали Ирану развиваться и производить оружие

Во-вторых, это роль технологий и иллюзия, что лидерство Запада во многих передовых инновациях поможет предотвратить вредоносные угрозы. В конце концов, атака ХАМАСа показала, как разношерстная террористическая сеть, строящая заговоры в нищей глубинке с 2G-интернетом, может подорвать одну из самых передовых систем наблюдения и защиты в мире.

Однако в более широком смысле многие западные вооруженные силы действовали, исходя из предположения, что они могут отвлечь ресурсы от традиционной военной силы и огневой мощи в такие области как искусственный интеллект, кибербезопасность и наблюдение. Очевидно, что именно эта мысль лежит в основе последнего британского Интегрированного обзора, который используется в поддержку серьезного сокращения численности армии. Вызывает тревогу тот факт, что технологические достижения будут иметь тенденцию отдавать предпочтение слабым, а не сильным.

С одной стороны, от нас все еще ускользают те прорывные инновации, которые могли бы решительно сместить асимметричную войну в пользу Запада. Как, вероятно, продемонстрируют операции Израиля в Газе — до сих пор не существует высокоточного оружия промышленного масштаба, которое могло бы поражать комбатантов в густонаселенном городском районе, не причиняя при этом огромного сопутствующего ущерба.

Таким образом, западные страны, вынужденные реагировать на террористические атаки, лишены возможности сделать это, учитывая, что жертвы среди гражданского населения и гуманитарная катастрофа угрожают подпитывать нигилистические идеи исламистов.

С другой стороны, доступ массового рынка к элементарным технологиям, от зашифрованных сообщений и инструментов киберочистки до дешевых дронов, облегчает военным "аутсайдерам" возможность урывать куски у гораздо более могущественных противников. Возможно, это сослужило Западу хорошую службу в Украине, где Киев использовал дроны для уничтожения гораздо более дорогого российского оборудования. Но те же самые технологии можно легко использовать против западных армий.

Третья иллюзия еще не развеяна, но когда это произойдет, она будет самой серьезной. К чести Вашингтона, Соединенные Штаты продемонстрировали значительную решимость в ответ на атаки ХАМАС, направив флот в Средиземное море в поддержку Израиля и в качестве предупреждения Тегерану. Тем не менее, он рискует быстро стать чрезмерно расширенным.

В Европе уже растет тревога по поводу того, что поставки оружия, направляемые в Украину, придется перенаправить в Сектор Газа. Если Запад увязнет в многолетнем арабо-израильском конфликте, у Пекина также может возникнуть искушение воспользоваться этим, сделав шоковое вторжение на Тайвань. Кто-нибудь всерьез думает, что США смогут эффективно вести три прокси-войны на трех континентах одновременно, не в последнюю очередь с учетом их собственной нестабильной политики? Америка больше не может быть мировым полицейским.

Что делает все это еще более горькой пилюлей, так это тот факт, что всего несколько дней назад ситуация казалась совсем другой. На самом деле звезды, казалось, сошлись для западного мира, поскольку удивительное сближение стратегических интересов между смертельными врагами Саудовской Аравией и Израилем, казалось, приблизило регион к новому золотому веку стабильности и торговли.

По крайней мере, так казалось. Но за одну ночь высокомерие превратилось в врага. И нам остается только задаваться вопросом, как нам удалось обмануть себя, что все могло быть по-другому.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник