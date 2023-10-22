Детские самоубийства: почему они происходят и как их предотвратить

Последние новости по поводу детских и подростковых смертей в Киеве и не только — реально шокируют, признается врач Ольга Богомолец Она дает взрослым пять простых советов, которые помогут удержать детей от рокового шага.

Среди моих друзей, к сожалению, есть те, кто потерял детей в результате суицида.

Даже не буду описывать, какой становится жизнь родителей после этой трагедии. Но об этом у нас не принято говорить вслух: каждый продолжает жить со своей бедой и мыслью, что не сделал, где ошибся.

Последние новости по поводу детских и подростковых смертей в Киеве и не только — реально шокируют. Серия самоубийств, без видимого мотива. Но мотив всегда есть, только не всегда мы умеем его вовремя разглядеть.

Чаще всего причиной для суицида является сильный стресс, глубокая неуверенность в себе, разочарование собой или другими людьми, большая потеря, безответная любовь и многое другое

Перед человеком встает выбор, но, по мнению юного и неопытного человека, выбора нет. Подросток видит только один путь: избежать всех трудностей и принять смерть.

А есть еще и соцсети, которые задают тренды, новые стандарты поведения. То, что когда-то было личным, сокровенным — сейчас становится публичным. Свою жизнь, свои чувства и эмоции становится принято выставлять напоказ. Поэтому остановить подростка, уговорить не делать ошибочный шаг становится намного труднее. Потому что действие спонтанное, а глубокой внутренней причины может и не быть.

И если в первом случае рассказать о страшных намерениях может определенное поведение, на которое можно обратить внимание, то в случае соцсетевых трендов — нет. Скорее наоборот, ребенок будет скрывать все признаки своих намерений.

Взрослые должны сделать все, чтобы дети были счастливы

Часто говорят об определенных "развлечениях" в соцсетях — со смертельным исходом. Кто-то вспомнит истории о печально известных "группах смерти" и игры под названием "Синий кит", и не только. До сих пор неизвестно наверняка, существовали ли подобные вещи в реальности, но теоретически, взрослый человек со злой волей и навыками в психологии может поэтапно работать с детским сознанием, программируя молодых людей на ужасные действия.

Как действовать в таком случае?

Если бы был один правильный ответ — то больше никогда не было суицидов, но они продолжают происходить и становиться все более частыми.

Мои советы и рекомендации следующие:

Чтобы говорить о жизни, нужно говорить и о смерти, как бы это странно ни звучало. И говорить о смерти нужно очень правильно, в соответствии с возрастом ребенка и его пониманием смерти. Обсудить, почему смерть — это неправильный выбор для ребенка. Какие задачи дает нам жизнь. И почему смерть — это не решение тех задач. Об этом важно говорить по-дружески — скорее спрашивая совет, чем поучая. Несомненно, воспитывать детей в тепле и любви, но мне кажется, что ключ именно в доверии. Сделал что-то неправильное, обидел, соврал — скажи маме или папе. Тебя поймут. Мама и папа — первые друзья ребенка. Иначе, если они не друзья, тогда жестокий мир со своими правилами заменит их. И напоследок, поговорите о ценности жизни. В чем она заключается? Что мы можем успеть сделать за жизнь? Хорошо работают и художественные фильмы, которые показывают примеры выносливости.

Ребенок должен понимать, почему он должен жить. У него должны быть сформированы аргументы в пользу жизни.

Возможно, своевременный и дружеский первый разговор, а затем и другие диалоги, кого-то заставят остановиться и взвесить свое решение еще раз.

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