Путин получает то, что хотел. Как война на Ближнем Востоке отвлекает внимание мира от Украины

Участие России в войне на Ближнем Востоке — минимальна, а выгода — максимальна, пишет в колонке для The New York Times политический аналитик Ханна Нотте . Путин становится бенефициаром конфликта сразу по нескольким важным для себя направлениям

В то время, как Израиль и ХАМАС погружаются в тотальную войну, Россия выступает скорее второстепенным, чем ведущим игроком. Нет никаких доказательств того, что Москва напрямую способствовала злобному нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября, несмотря на некоторые ранние предположения. В дипломатическом отношении Кремль также имел незначительное значение, будучи неспособным разрядить метастазирующую напряженность.

Прошлая неделя ясно продемонстрировала его периферийный статус. В то время, как президент Байден отправился в Израиль в рамках интенсивной американской челночной дипломатии на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин, прождав почти 10 дней, чтобы удостоить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху телефонным звонком, вместо этого направился в Пекин. В ООН российские официальные лица выразили сожаление по поводу жертв войны среди гражданского населения и потребовали прекращения огня по гуманитарным соображениям. Но это было не более чем игра на публику. Не имея рычагов воздействия на стороны конфликта, Москва не может добиться освобождения заложников ХАМАСа или обеспечить безопасность гуманитарных коридоров, не говоря уже о прекращении боевых действий.

Тем не менее, несмотря на свое ограниченное влияние, Россия становится основным бенефициаром войны. Приложив минимальные усилия, Москва пожинает плоды регионального хаоса, который угрожает израильтянам и палестинцам опустошением. В трех ключевых областях — военная кампания против Украины, планы на Ближнем Востоке и глобальная война нарративов с западными государствами — Россия выиграет от затяжного конфликта. Не делая ничего особенного, г-н Путин получает то, что хочет.

Прежде всего, события в Газе отвлекают западных политиков и общественность от войны на Украине. Украина, ведя упорное контрнаступление и одновременно терпя беспощадные российские бомбардировки, должна разделить эфир с Израилем и палестинцами. Опасения, что западные общества начали страдать "усталостью от Украины", вполне реальные до 7 октября, будут продолжать расти. Для России это могло бы принести долгожданную передышку от постоянного расследования ее преступлений против Украины. На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на Газу, смертоносный российский ракетный удар по украинскому городу Запорожье остался незамеченным.

Если внимания средств массовой информации не хватает, то и боеприпасов тоже. Г-н Байден пообещал, что Соединенные Штаты смогут поддержать потребности безопасности как Израиля, так и Украины, и просит Конгресс выделить 105 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для их покрытия. Но в конечном итоге Израилю может понадобиться оружие, которого сейчас не хватает на Украине, включая боевые дроны и артиллерийские снаряды. Оказавшись в ловушке войны на истощение, которую она сама же и создала, Россия, должно быть, наслаждается появлением нового и сложного конфликта для Соединенных Штатов, истощающего силы ее противников.

Более того, война в Газе угрожает отложить — если не сорвать — усилия администрации Байдена по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Еще до этого перед Вашингтоном стояла титаническая задача по примирению разрозненных требований сторон, касающихся гарантий безопасности США, гражданской ядерной программы Саудовской Аравии и судьбы палестинцев. Новый цикл насилия теперь вообще угрожает этой инициативе.

Все усилия Байдена по сближению Запада с Саудовской Аравией пошли прахом...

Это порадовало бы чиновников в Москве, которые всегда рассматривали "Авраамовы соглашения" — комплекс соглашений между Израилем и несколькими арабскими государствами, заключенных в 2020 году и проложивших путь к процессу нормализации отношений с Саудовской Аравией, — как американский проект, отодвигающий Россию на второй план. Нынешняя ситуация дает России больше, чем просто удовольствие наблюдать за борьбой Америки. У Москвы есть собственные планы по ядерному сотрудничеству с Саудовской Аравией, она такженадеется помешать развитию арабо-израильского оборонного партнерства против Ирана, который становится все более близким союзником России.

Но самая большая выгода России может быть получена на суде мирового общественного мнения. Послания Москвы по поводу конфликта (Кремль отказался назвать нападение 7 октября "терроризмом" и возложил вину за эскалацию на политические ошибки Запада) сближают Россию с общественными настроениями на большей части Ближнего Востока. Сквозь банальности о мире, призывы к защите всех гражданских лиц и признание права Израиля на самооборону, проявляются намеки на пропалестинскую позицию. В российских СМИ демонстрация страданий палестинцев в секторе Газа заняла центральное место, а российские официальные лица подчеркивали гуманитарные проблемы, избегая при этом прямой критики ХАМАСа. Близость Москвы к делу Палестины не нова, но Кремль стал говорить об этом более открыто.

Однако российские устремления выходят за рамки Ближнего Востока. Называя себя Давидом западного Голиафа, Россия представила свою войну против Украины как "антиколониальную" борьбу за прекращение глобального доминирования Запада, используя мощное недовольство, существующее во всем развивающемся мире по поводу западного высокомерия и лицемерия. Реакция Кремля на войну в Газе, дистанцирующая его от однозначной произраильской позиции Вашингтона, призвана еще больше эксплуатировать эти чувства. Для России усиление разочарования в Западе и даже привлечение новых сторонников ее вызова мировому порядку было бы достижением, которое стоит риска расстроить Израиль. То, что такая позиция усиливает напряженность в Европе, является приятным побочным продуктом.

Цинизм России во всем этом очевиден. В ООН Москва созвала экстренное заседание по поводу нападения на больницу в секторе Газа — в то время, как сама потратила 20 месяцев на бомбардировки жилых домов и гражданской инфраструктуры на Украине. Тем не менее, в странах, охваченных гневом и тревогой по поводу военных действий Израиля в секторе Газа, критика со стороны России хорошо играет на предвзятых представлениях об Израиле и его западных покровителях. На фоне трайбализации боли раскол между развивающимся миром и Западом расширяется. Россия не упустит шанс еще больше углубить этот раскол.

Поддерживая Украину на протяжении последних 600 дней, а теперь поддерживая Израиль после его самого темного часа, западные чиновники пытались убедить остальной мир в том, что глобальный порядок находится под угрозой, как и демократические ценности. Но пока Израиль и ХАМАС погружаются в вихрь насилия, Запад далек от победы в битве нарративов. Война в Украине отошла на второй план; Дипломатия под руководством США на Ближнем Востоке находится в замешательстве; а Запад и остальной мир сталкиваются друг с другом над пропастью взаимного непонимания.

При таком положении дел Россия сделает все возможное, чтобы прикарманить выгоды.

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