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Артист разговорного жанра: почему, выбрав Арестовича или другого похожего кандидата, мы проиграем

Критикуя действующую власть, Арестович вроде бы намекает: выберите меня — и я сделаю вам все, что нужно для блага Украины, замечает аналитик Александр Кочетков. Но он опасается, что выбрав такого деятеля, Украина станцует очередной гопак на граблях.

Александр Кочетков
Политический аналитик
Неплохо бы Арестовичу объяснить, что именно он сделает во главе государства

ОБ АРЕСТОВИЧЕ И ПОРАЖЕНИИ В ВОЙНЕ

Коварный Ютуб в последнее время регулярно подсовывает мне фрагменты выступлений А.Арестовича. Кое-что послушал.

Да, понимаю реакцию многих: да что умного может сказать эта "Люся"?! Вы знаете, а я в принципе согласен с общим диагнозом Арестовича: сейчас мы действуем таким образом, что приближаем не славную победу, а позорное поражение Украины. Позорное, потому что в начале вторжения украинцы продемонстрировали способность бить более мощного агрессора за счет инициативы, изобретательности и сплоченности. Но, как оказалось, мы адаптируемся к новым условиям войны медленнее и более неуклюже, чем наш огромный враг.

Также согласен, что у нас проявилось множество абсолютно неприемлемых вещей, начиная от игнорирования демократических прав и свобод, и заканчивая циничной коррупцией, которая тождественна мародерству. А власть не просто не хочет с этим бороться, власть, похоже, все устраивает.

Поражение в этой экзистенциальной войне приведет к исчезновению современной Украины с политической карты мира на неизвестный, но весьма долгий промежуток времени. И поскольку все рычаги власти во время войны сосредоточены в офисе президента Владимира Зеленского, то он и несет всю ответственность за исход войны.

А вот с рецептом лечения от Арестовича я не согласен полностью. Он пока прямо не говорит, но прозрачно намекает: выберите вместо уставшего Зеленского меня — умного и энергичного — и я вам все сделаю: и победу, и мир, и восстановление, и процветание. А вот как именно сделает — молчит.

У меня возникает ощущение, что мы в очередной раз рискуем станцевать национальный гопак на граблях и выбрать еще одного специалиста разговорного жанра. У которого есть чисто эмоциональное отторжение того, что происходит в стране, а вот методы исправления укладываются в какой-то примитивный гэг.

Мы же помним: чтобы достичь мира, надо прекратить стрелять. Да-да... А чтобы преодолеть коррупцию, надо прекратить воровать. А чтобы жить вечно, надо прекратить умирать...

На самом деле, для срочной коррекции ситуации нам нужны решительные, но продуманные взвешенные шаги. А также серьезные институциональные изменения во всей конструкции украинской власти. И первое без второго не даст устойчивого эффекта.

То есть нужно разработать и внедрить ряд важных документов, включая новую Конституцию Украины. Иначе все так и останется на уровне эмоционального понимания, но властной импотенции.

Пока Арестович или кто-то другой не будет четко, с пониманием дела (как сейчас критикует власть), рассказывать о практических шагах построения демократической Украины, возрождения ее экономики и ВПК, это будет очередная профанация. Очередное разочарование (это не только про ВАЗа!). Очередная потери времени, которого уже не осталось.

P.S. Понимаю, почему Россия опережает нас в самолетах, ракетах и танках. Но не способен понять, как она может превосходить нас в беспилотниках, которых у нее в начале войны почти не было.

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