Артист разговорного жанра: почему, выбрав Арестовича или другого похожего кандидата, мы проиграем

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ОБ АРЕСТОВИЧЕ И ПОРАЖЕНИИ В ВОЙНЕ

Коварный Ютуб в последнее время регулярно подсовывает мне фрагменты выступлений А.Арестовича. Кое-что послушал.

Да, понимаю реакцию многих: да что умного может сказать эта "Люся"?! Вы знаете, а я в принципе согласен с общим диагнозом Арестовича: сейчас мы действуем таким образом, что приближаем не славную победу, а позорное поражение Украины. Позорное, потому что в начале вторжения украинцы продемонстрировали способность бить более мощного агрессора за счет инициативы, изобретательности и сплоченности. Но, как оказалось, мы адаптируемся к новым условиям войны медленнее и более неуклюже, чем наш огромный враг.

Также согласен, что у нас проявилось множество абсолютно неприемлемых вещей, начиная от игнорирования демократических прав и свобод, и заканчивая циничной коррупцией, которая тождественна мародерству. А власть не просто не хочет с этим бороться, власть, похоже, все устраивает.

Поражение в этой экзистенциальной войне приведет к исчезновению современной Украины с политической карты мира на неизвестный, но весьма долгий промежуток времени. И поскольку все рычаги власти во время войны сосредоточены в офисе президента Владимира Зеленского, то он и несет всю ответственность за исход войны.

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А вот с рецептом лечения от Арестовича я не согласен полностью. Он пока прямо не говорит, но прозрачно намекает: выберите вместо уставшего Зеленского меня — умного и энергичного — и я вам все сделаю: и победу, и мир, и восстановление, и процветание. А вот как именно сделает — молчит.

У меня возникает ощущение, что мы в очередной раз рискуем станцевать национальный гопак на граблях и выбрать еще одного специалиста разговорного жанра. У которого есть чисто эмоциональное отторжение того, что происходит в стране, а вот методы исправления укладываются в какой-то примитивный гэг.

Мы же помним: чтобы достичь мира, надо прекратить стрелять. Да-да... А чтобы преодолеть коррупцию, надо прекратить воровать. А чтобы жить вечно, надо прекратить умирать...

На самом деле, для срочной коррекции ситуации нам нужны решительные, но продуманные взвешенные шаги. А также серьезные институциональные изменения во всей конструкции украинской власти. И первое без второго не даст устойчивого эффекта.

То есть нужно разработать и внедрить ряд важных документов, включая новую Конституцию Украины. Иначе все так и останется на уровне эмоционального понимания, но властной импотенции.

Пока Арестович или кто-то другой не будет четко, с пониманием дела (как сейчас критикует власть), рассказывать о практических шагах построения демократической Украины, возрождения ее экономики и ВПК, это будет очередная профанация. Очередное разочарование (это не только про ВАЗа!). Очередная потери времени, которого уже не осталось.

P.S. Понимаю, почему Россия опережает нас в самолетах, ракетах и танках. Но не способен понять, как она может превосходить нас в беспилотниках, которых у нее в начале войны почти не было.

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