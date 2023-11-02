Украинский тыл — не рай. Почему не стоит слушать разговоры о сладкой жизни вдали от фронта

Разговоры о том, что кто-то жирует в тылу, пока люди на фронте гибнут, выглядят совершенно неуместными, пишет бизнесмен Александр Деркач . В тылу не такая уж сладкая жизнь, а гулять по улицам и сидеть в ресторанах там будут всегда — на то он и тыл

Не знаю как вам, а мне уже надоело слушать всю эту ерунду, что кто-то "жирует" в тылу, "а там на фронте люди гибнут". Потому что хоть я и в Киеве, в том самом тылу, а "жируется" как-то не очень. Есть бизнесы и есть люди, которые работают в этих бизнесах. Несколько тысяч. Которых надо обеспечить работой и зарплатой. И есть ответственность перед ними и перед собой.

Не надо нам посыпать голову пеплом и говорить какой глупый народ у нас. Нормальный у нас народ. Может, и намного лучше, чем другие. Война показала.

А насчет "жирования", то в тылу всегда будут гулять по улицам, ходить на свидания, сидеть в ресторанах и танцевать в ночных клубах (до комендантского часа, конечно). На то он и тыл. Такова сермяжная правда жизни. Нравится она кому-то, или нет.

И к мобилизации это не имеет никакого отношения. Потому что это чисто организационный вопрос власти. Которая за 1.5 года войны могла бы уже с "цифровой страной" придумать что-то лучше, чем ловить кого попало на улицах и спокойно созерцать, как военкомы свои старые евробляхи на новенькие ауди, или что им там нравится, меняют.

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