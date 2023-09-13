Фронтовики должны отдохнуть. Почему бойцам на передней линии нужна ротация

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Осторожно, злой текст. Потому что очень хочется разложить, почему те, кто видел реальный фронт, несколько напрягаются, когда слышат об экономическом, культурном и болельщицком.

Против нас идет война на геноцид. Настоящие ее цели сформулировала моя, прости небо, бывшая подруга, а ныне ведущий российский шизовоенкор Аня Долгарева: убить всех, кто сопротивляется, и воспитать их детей русскими.

Эта формулировка проверена практикой. Именно так они поступают на оккупированных территориях. Добуквенно так.

Мы все еще можем проиграть эту войну. Нам ценой сверхусилий и помощи партнеров удалось снизить вероятность этой ситуации, но не до нуля. Мы можем также оказаться в ситуации, в которой конфликт полузаморозится на большую часть нашей жизни. В первом случае выбор будет — сбежать или умереть. Во втором добавится вариант "жить в нищете и страхе".

Для того, чтобы выиграть войну, нам нужны люди. Оружие и деньги нам дают (если вы думаете, что как только военкомат выдернет вас из экономики, она навернется от отчаяния и грусти, это не совсем так).

И здесь такая проблема, неочевидная гражданским. Люди нам нужны не столько для того, чтобы заменить погибших и раненых. Люди нужны и для того, чтобы была хотя бы призрачная возможность для ротаций тех, кто воюет уже скоро два года как.

Каждый фронтовик мечтает хотя бы ненадолго обнять своих родных. Фото: УНИАН

Война истощает. Морально и медицински. Люди не могут воевать годами. Ты просто видишь, как они меняются на глазах, как в фильме "Иди и смотри" главный герой за сутки проходит путь от ребенка до старца.

Это можно предотвратить ротациями. Я не говорю даже о таком счастье, как дембель, но если людям будут давать хотя бы отдыхать достаточный промежуток времени, уже будет легче.

Таких промежутков у них нет. Они реально тают на глазах, сквозь них пейзажи видно. А ничего с этим не сделаешь, потому что на них сейчас небо держится.

А люди, которые могли бы подхватить, заняты. Они держат альтернативные фронты...

И вот это вот реально рвет все шаблоны. Так, как если бы рядом с тобой человек камни таскал 20 часов в сутки семь дней в неделю, а рядом проходили другие и радовались, как хорошо, что все их смены на одного дежурного свалили.

И как будто все аргументы имеют определенное отношение к реальности. И плоскостопие, и пацифизм, и "я не умею", и ценность в других профессиях, и сложные жизненные обстоятельства. И даже "не всем воевать" — да, ладно, не всем, но почему не тебе?

Это я сейчас даже не обвиняю. Это я просто объясняю, почему все эти оправдания для тех, кто видит расклады с обеих сторон, звучат как, ну я не знаю... Как будто троица гопников девушку насилует, один мужик пытается их куском кирпича отогнать, а рядом стоит целая автобусная остановка граждан, и у всех свои, крайне серьезные и неотложные причины не вмешиваться. Где-то так.

Вы можете с этим не соглашаться, но должны это понимать.

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