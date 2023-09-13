На фронте — 15% мужчин. Почему нельзя говорить о слабой вовлеченности украинцев в войну

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О вовлеченности в войну населения.

Часто стали попадаться публикации, мол, в Украине население слабо интегрировано в войну, в том числе, в виде мобилизации.

Так вот, данное утверждение полностью опровергается элементарным знанием статистики.

До полномасштабной войны у нас было 16 млн человек экономически активного населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ.

То есть диапазон с 27 до 60 лет — существенно меньше, порядка 13 млн.

Примерно 2 млн из них — уехали или оказались на оккупированных территориях.

Осталось 6-7 млн мужчин, из которых 1 млн мобилизовали, то есть мобилизовано примерно 15% из тех, кого можно призвать.

Считается, что допустимый мобилизационный резерв — 10% от численности мужского населения, и он у нас уже превышен в полтора раза, что, кстати, влияет на возможность запуска той самой военной экономики (работать банально некому, особенно на больших предприятиях).

Заполняемость киевских ресторанов еще ни о чем не говорит

Можно, конечно, начать призывать с 17 лет, как предлагает один депутат, ввести обязательную мобилизацию для женщин или снизить медицинские критерии до инвалидов, но демография, в отличие от политологии, наука точная.

Поэтому прошу уважаемых авторов не писать глупости про низкую вовлеченность населения Украины в войну.

Не стоит делать выводы по заполняемости киевских ресторанов.

Рестораны никогда не пустовали во время мировых войн, ни в Берлине, ни в Нью-Йорке, ни в Токио, ни в Лондоне.

Они пустовали лишь в сталинской Москве, и то были исключения.

Но страна намного шире столичных ресторанов.

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