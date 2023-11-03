Ракеты ATACMS – проблема для россиян. Врагу приходится увести в тыл то, что увести нельзя

Американские ракеты ATACMS – не чудо-оружие, но головная боль для россиян, отмечает военный эксперт Николай Белесков в колонке для Atlantic Council. Они ставят перед врагом дилемму: как отодвинуть от линии фронта то, что отодвигать нельзя?

Спустя две недели после того, как президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил поставку ракет ATACMS из США, продолжают приходить сообщения о крайне разрушительных ударах, наносимых по российским объектам в Украине с использованием этого оружия большой дальности.

Постоянные поставки ракет ATACMS могут вскоре создать серьезные дилеммы для вторгшейся российской армии в Украину. Путинским военным планировщикам придется сбалансировать необходимость вывести определенные приоритетные цели из-под досягаемости ракет ATACMS, продолжая при этом оказывать необходимую поддержку силам, ведущим ожесточенные бои на передовой линии войны.

Долгожданное прибытие ракет ATACMS в Украину поначалу застало большинство наблюдателей врасплох. В отличие от предыдущих поставок новых категорий вооружений, о которых партнеры Украины обычно заранее сигнализировали в публичных заявлениях, США предпочли отправить ракеты ATACMS без какой-либо помпы. Это позволило украинцам воспользоваться элементом внезапности при ночных атаках российских авиабаз ​​на оккупированной Украине в середине октября.

Предполагается, что в результате первых ударов ATACMS было уничтожено по меньшей мере девять российских военных вертолетов и другое ценное оборудование на авиабазах недалеко от Бердянска и Луганска на юге и востоке Украины. Это подтвердило эффективность поставленного на Украину варианта кассетной боевой части ракет ATACMS.

На данный момент считается, что США предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью действия в сто миль. Хотя официального подтверждения относительно сроков и масштабов дальнейших поставок ракет еще не было, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты теперь будут поддерживать регулярные поставки ракет ATACMS, а также будут поставлять Украине модели большей дальности.

Ракеты ATACMS с кассетной боеголовкой, которыми, как полагают, в настоящее время обладает Украина, являются очень эффективным оружием против относительно незащищенных целей, таких как вертолеты и самолеты, системы ПВО, военные корабли, объекты технического обслуживания и склады боеприпасов. Чиновники российской армии, несомненно, теперь будут стремиться срочно отвести наиболее привлекательные цели в тыл.

Однако существуют практические ограничения на то, сколько российской военной техники можно отвести, не оставив войска на передовой уязвимыми. Например, в последние месяцы Россия в значительной степени полагалась на военные вертолеты, чтобы помешать контрнаступлению Украины и предотвратить любые прорывы. Если эти вертолеты теперь будут полностью выведены из зоны действия ATACMS, это значительно ограничит время, в течение которого они могут быть развернуты на передовой.

Можно с уверенностью предположить, что в ближайшие недели одной из ключевых целей ATACMS станут российские системы ПВО, развернутые для защиты российской армии на юге и востоке Украины. Учитывая скорость ракет ATACMS и относительно небольшие расстояния, российским системам ПВО будет очень сложно эффективно перехватывать удары украинской авиации. Уже есть предварительные сообщения о том, что Украина атаковала ЗРК С-400 под Луганском ракетами ATACMS.

Один из вариантов применения ракет ATACMS

Методичное уничтожение российской системы ПВО на оккупированной Украине откроет путь для более широкомасштабных ударов с использованием беспилотников и крылатых ракет, таких как предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. Украина уже применяла подобную тактику в оккупированном Крыму: серия ударов по системам ПВО в летние месяцы подготовила почву для громких атак в сентябре, нацеленных на военный корабль, подводную лодку и штаб Черноморского флота России. Повреждение российских интегрированных систем ПВО облегчит украинским разведывательным БПЛА сбор разведданных и координацию контрбатарейного огня.

Украинское командование, вероятно, также попытается использовать расширенные ударные возможности, обеспечиваемые ракетами ATACMS, для поражения объектов технического обслуживания российской армии и складов оружия далеко за линией фронта. Вынуждая российских командиров переместить эти важные объекты дальше от линии фронта, Украина подорвет боеспособность путинских сил вторжения.

Поставленные Украине кассетные боеголовки ракет ATACMS не являются чудо-оружием, способным решительно изменить динамику войны в пользу Украины. Действительно, чтобы эффективно поражать основные логистические узлы, такие, как мосты и укрепленные командные пункты, Украине необходимо будет получить версию ATACMS с унитарной боеголовкой. Тем не менее, появление ракет ATACMS на украинском поле боя создает ряд новых возможностей для украинских командиров, одновременно делая жизнь их российских противников гораздо более неудобной.

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