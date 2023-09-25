ATACMS для Украины будут. Но в таком количестве, которое выгодно нашим союзникам, а не Киеву

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ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ АTACMS

В украинском обществе сформировалось мнение, что главные союзники сознательно дозируют нам поставки современного оружия. И причины здесь как бы две.

Во-первых, союзники хотят варить лягушку-Россию постепенно, чтобы не спровоцировать ее на что-то апокалиптическое против стран НАТО. Во-вторых, если бы война закончилась в 2023 году, то военно-промышленный комплекс США и Европы просто не успел бы отбить затраты на расконсервирование промышленных линий по массовому производству оружия и боеприпасов.

Это примеры характерных полумифов этой войны, по которым украинцы становятся жертвами циничной "realpolitik" и того, что западный бизнес жаждет заработать побольше денег.

Но обе вышеприведенные причины являются небезосновательными.

Космическая разведка свидетельствует, что недоимперия активно пытается возобновить деятельность ядерного полигона на Новой Земле. Если России удастся провести успешные ядерные испытания стратегического и тактического ядерного оружия, то мир серьезно приблизится к потенциальному апокалипсису. И не учитывать это лидеры демократического мира не могут. Поэтому и постепенность, которую, например, я лично не воспринимаю, но понимаю.

А что касается второго аргумента, то да, деньги таки правят миром. И во время мира, и во время войны тоже.

Однако прежде чем предъявлять претензии к меркантильным союзникам, надо сначала посмотреть в зеркало. Разве Украина полностью перешла на военные рельсы? И вместо перекладывания брусчатки в городах начали массово производить дроны? Мы прекратили тратить деньги в ресторанах и других развлекательных заведениях и направили их на помощь нашим воинам? Правоохранители уже не обнаруживают у военкомов каких-то сказочных состояний?

У нас хотя бы началось расследование, почему Украина, которой после СССР остался очень мощный ВПК, к началу войны оказались лишь с двухмесячным запасом снарядов и патронов? Вот тото-же...

Если страна не является самодостаточной хотя бы по основным оборонным показателям, она будет вынуждена обращаться за помощью. Которую приходится принимать с благодарностью, даже если она не всегда соответствует нашим потребностям. Тем более, желаниям.

Вот поэтому ракеты ATACMS и другие будут. Но тогда и в том количестве, как решат наши союзники, исходя из собственных стратегических интересов. Потому что мы за тридцать лет об украинских стратегических интересах не очень-то и задумывались.

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