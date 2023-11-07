Ударили по Залужному. Что стоит за гибелью майора Частякова

Трагическая гибель майора Частякова имеет глобальное значение, утверждает журналист Сергей Высоцкий . Это — удар по главнокомандующему Залужному, и враг нанес его в своем стиле — коварно и безжалостно

Гибель помощника Главкома Геннадия Частякова — это атака на Залужного и армейское руководство. Помощники у Залужного, которых очень немного, это не имидж-отстойники для друзей, кумовьев и родственников, как принято в политических кругах.

Каждый из помощников Главкома курирует от его имени определенные направления и вопросы. В том числе, чрезвычайно тонкие вопросы операционных замыслов, контактов с партерами и тому подобное.

Не знаю в чем именно заключался функционал коварно убитого господина Геннадия, но очевидно, врагу он попил много крови. Это наглое убийство еще раз доказывает, что фронт пролегает повсюду...

Настоящей целью теракта был главком Залужный Фото: Генштаб ВСУ

Особенно "интересно" выглядят на фоне таких трагических событий политические экзерсисы и наскоки отдельных деятелей в сторону военного командования и ВСУ. Наскоки, причинами которых являются выдуманные самими этими фигурами мнимые страхи и ревность относительно какой-то виртуальной конкуренции за общественное уважение. Так, словно почет и уважение — это некий дефицитный продукт вроде советской колбасы, которую нельзя раздавать более чем в одни руки.

Уважаемые! Я редко высказываюсь здесь. Но скажу вам одно: ваша чуйка не работает! Прицел ваш сбит. Потому что для вас самая высокая ставка в жизни — это никому, кроме вас, не нужные мандаты, с которыми вы носитесь, как бабка с писаной торбой. Ставка военных — это жизнь. Которую враг отбирает на фронте и вот так, как жизнь Геннадия — терактами в тылу.

Никто в армии не думает ни о каких выборах. Только о победе и цене этой победы. С этими фантомными предвыборными переживаниями носитесь по стране только вы. Сам пошутил — сам смеюсь! Сам придумал — сам испугался.

Остановитесь! Не стравливайте искусственно украинцев между собой! Не подрывайте шаткое единство!

Пусть эта трагедия станет холодным душем вам на головы!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник