Кадыров готовится к смерти Путина. Как глава Чечни укрепляет позиции клана
На младшего сына Рамзана Кадырова Адама посыпался дождь наград. Журналист Вадим Денисенко анализирует эту ситуацию, обнаруживая, что ничего нового не происходит, но тенденция по укреплению власти клана на Кавказе развивается
Зачем Адаму Кадырову столько наград?
О Чечне в целом и о клане Кадыровых в частности существует множество мифов и нелепостей. Предлагаю более реалистично посмотреть на то, что такое Чечня и Кадыровы для россиян
Социология
В последнем социологическом исследовании, которое проводил Украинский институт будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп", отдельный блок вопросов касался именно Чечни. Приведенные ниже цифры важны для понимания того, как россияне воспринимают чеченцев и Кадырова.
На вопрос "Согласны ли вы с тем, что Кремль не контролирует ситуацию в Чечне?" утвердительно ответили 34% респондентов, 53% не согласились и 13% не ответили (читай — боятся ответить, поэтому их частично можно добавлять к тем, кто сомневается в способности Кремля контролировать эту территорию). В то же время, на вопрос "Является ли Кадыров патриотом России?" утвердительно ответили 36%, 18% считает, что он использует Россию, 32% считает, что он и патриот, и одновременно использует Россию, а 14% отказались ответить. И, наконец, на вопрос "Отказались ли чеченцы от идеи отделиться от России?" утвердительно ответило 33%, 46% отметило, что чеченцы хотят отделиться, а 21% респондентов затруднились с ответом.
Проще говоря, есть примерно 40% россиян, которые считают Чечню чужим для РФ телом, и еще 60% считают, что все "идет по плану".
Стоит понимать, что в России сложился консенсус по этому вопросу. И этот консенсус сводится к фразе: "Путин считает, что так надо, значит, так и надо". И пока Кадыров сидит в Чечне и занимается награждением своих детей, ситуация в республике мало кого будет интересовать. Все прекрасно понимают, что при политической жизни Путина никакой третьей чеченской войны не будет. А потому россиянам в основном плевать на то, что происходит в Чечне.
Зачем награждают Адама
Награждение Адама Кадырова и все, что происходит вокруг этого (в частности, изъятие в Чечне учебника истории, написанного экс-министром образования Владимиром Мединским, из-за того, что чеченцы в учебнике были упомянуты рядом с "бандеровцами" в части о депортации народов в СССР, и последующий визит в Чечню министра образования Сергея Кравцова, который лично представил Кадырову "исправленный" учебник) делается с молчаливого согласия Путина. Или, если быть более точным, при молчаливом "не запрете" Путина.
В России давно сложилась ситуация, когда во многих щекотливых случаях Путин не говорит ни "да", ни "нет". Так что чиновники сами, ходя, как по минному полю, решают, что разрешено, а что нет. Нынешние награждения Адама Кадырова — как раз из этой серии. Путин молчит, Кадыров активизировался, чиновники, в пределах своих скромных интеллектуальных и кулуарных способностей, делают то, что они делают. Хотя тут надо сделать маленькое замечание: извинения раиса Татарстана за депутата Азата Хамаева, возмутившегося тем, что 15-летний сын Кадырова стал Героем республики фактически за избиение человека, были продиктованы из Москвы...
Зачем это Кадырову
С большой долей вероятности можно предположить, что эта "пьеса" пишется на ходу. Что можно сказать наверняка, так это то, что все эти истории с орденами не являются и не могут быть "вассальными договорами руководителей тех или иных республик". Эти руководители являются вассалами Кремля, зависят от Кремля и будут зависеть от Кремля. Поэтому речь идет скорее о личных отношениях Кадырова, чем о каких-то играх в независимость. Так, к примеру, Меликов в Дагестане не раздает ордена Адаму, Пушилин, у которого сейчас проблема с подконтрольностью Мариуполя (город во многом контролируют чеченцы), пытается публично избегать каких-либо комментариев относительно награждения сына Кадырова. А те руководители российских регионов, которые имеют дружеские отношения с Кадыровым, без проблем награждают Адама.
Какова цель Кадырова во всей этой оперетте? Можно выделить минимум две. Первая довольно банальна. Возвышая 15-летнего Адама, он показывает всем, что планирует править как минимум следующие лет десять и здоровье ему это позволит. В то же время Кадыров не может не понимать, что 10 лет — слишком большой срок не только для него, но и для Путина. Поэтому с одной стороны пробует создать некую базу для возможной передачи власти, а с другой — закрывает сыновьями и более дальними родственниками все ключевые должности в республике. Рамзан Кадыров прекрасно помнит, как некоторое время после смерти отца ему пришлось ждать своего назначения, поскольку возраст не позволял ему сразу занять эту должность. Поэтому следует в течение года-двух изменить конституцию Чечни и подготовить возможность мгновенной передачи власти. Конечно, реальность всегда вносит свои поправки, но он, как и любой диктатор, мыслит идеальными категориями. И, что не менее важно для понимания процессов, — Кадыров знает, что Путин не будет выступать против этого.
Вторая причина — попытка сделать себя незаменимым в случае транзита власти. Напомню, что Путину 71 год и ряд российских политиков уже начал думать о транзите власти и своей роли в этом транзите. Кадыров давно пробует стать "главным мусульманином" России. В силу своей ментальности и интеллектуальных способностей он не придумал ничего лучше для активной фазы по установлению своего полуформального лидерства, чем избиение Журавля. В СИЗО. Опять-таки, все это происходит с молчаливого согласия Путина. Поэтому Кадыров будет заходить настолько далеко, насколько ему позволят. Адам в этой игре становится важной фигурой, потому что он также является одним из символов защиты мусульман.
Что будет дальше
Как бы это парадоксально не звучало, ответ на вопрос очень прост: "ничего нового". Цель Кадырова понятна и он к ней будет идти. Он считает, что у него в запасе есть для этого год-полтора точно. Война делает Кадырова во многом незаменимым, уровень доверия к нему составляет 61%, россияне считают его вторым по значению военачальником этой войны (18%), выше него с 19% только Пригожин. Задача Кадырова — не растерять этот уровень доверия и доказать всем, что без его клана Кавказ, который сейчас не собирается никуда отделяться, может начать думать об отделении после смерти Путина.
А потому парад наград для Адама, если этого не прекратит сам Путин, продолжится. Шоу должно продолжаться.
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