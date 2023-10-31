Выигрывают Кадыров и Золотов. Кому на руку события в аэропорту Махачкалы

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Кейс Махачкалы — будет ли это "черным лебедем"

Или сошлись интересы трех российских политиков.

Думаю, многие мои подписчики наблюдали за процессом того, как толпа штурмом брала аэропорт Махачкалы "в поисках евреев". И удивительной реакцией российских силовиков. Которые, оказав сопротивление, чуть позже просто уступили дорогу и, позже "шли по своим делам" среди штурмующих. Причем беспорядки начались около 19, а первые задержания в аэропорту произошли после 22-х часов. Это в перенасыщенном силовиками регионе. И только после 22-50 из Хасавюрта в сторону Махачкалы выдвинулась колонна техники .

Российские СМИ, естественно, нашли виновных — украинская ИПСО. И даже "координация беспорядков" посредством ряда ТГ-каналов. Но, если верить этой версии, возникают неудобные вопросы.

Если это ИПСО, то такая операция могла иметь успех когда есть социальная база, когда ее организаторы прекрасно знают регион и настроения. А вот российские власти не владеют информацией. Если это ИПСО и координация, то получается, что росссийские спецслужбы проспали создание, расширение и работу подпольной сети во взрывоопасном регионе. Если это ИПСО и организованная акция, то достаточно странно выглядит реакция силовиков в первые часы беспорядков. Ведь никто не мешал толпе досматривать машины, заслон Росгвардии просто отошел, когда толпа начала ломать ограждение на летное поле, и множество других деталей.

На первый взгляд, мы получаем картинку дестабилизации на Кавказе и проблем у российских властей. Учитывая специфику (и географию) региона, логично было бы на фоне беспорядков услышать комментарий от Рамзана Кадырова — тот не пропускает и менее важных событий. Но есть информация о якобы посте его сына Адама (того самого) с призывом к евреям уехать с Кавказа. Папа молчит.

Кадыров стремится стать главным по Северному Кавказу Фото: РИА Новости

И тут уместно вспомнить еще две новости:

Информацию о передаче кадыровцам (а это в массе своей Росгвардия) тяжелого вооружения. Создание двух новых батальонов, которые будут носить имена Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба были лидерами борьбы кавказских народов (не только Чечни, но и значительной части Дагестана) против России.

Кадыров усиливается. Причем делает это, играя на настроениях жителей региона. Пытаясь выйти на поле регионального патриотизма.

Вот если сложить эти два потока новостей, получается, что беспорядки в Махачкале выгодны как раз этому персонажу. Путину нужен подконтрольный "смотрящий за Кавказом". И Кадыров подходит на эту роль.

Кадыров с 2022 года очень хотел усилить свои позиции. Давайте вспомним синхронную с Пригожиным критику военного руководства РФ. Но стать "военачальником" не получилось, войти как равноправный участник в одну из башен Кремля тоже — статус "порученца" все же ниже. А вот статус "смотрящего за Кавказом", пусть и новый, но весомый.

И, наконец, тихая работа по усилению своего влияния со стороны Золотова. Хочу напомнить, что данный персонаж стал резко "непубличным" когда у РФ наметились проблемы на фронте. Но даже на фоне бегства российских частей он не забывал подпиаривать некие "геройские отряды ОМОН, РГ". Якобы войска бежали, а его подразделения "стояли до последнего". Кадыров, кроме прямого подчинения Путину, зависим от Золотова. Усиление Кадырова — усиление позиций командующего Росгвардией. Тяжелое вооружение Кадырову = тяжелое вооружение Росгвардии.

Сошлись три линии интересов.

Поэтому я не буду слишком удивлен, если на протяжении ближайших пары недель именно Рамзан Кадыров начнет много говорить о том, что Кавказ сложный, но патриотичный регион. И что, дескать, он и только он может обеспечить там порядок.

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