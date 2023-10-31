Виграють Кадиров і Золотов. Кому на руку події в аеропорту Махачкали

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Кейс Махачкали — чи буде це "чорним лебедем"

Або зійшлися інтереси трьох російських політиків.

Думаю, багато моїх підписників спостерігали за процесом того, як натовп штурмом брав аеропорт Махачкали "в пошуках євреїв". І дивовижною реакцією російських силовиків. Які, чинячи опір, трохи пізніше просто поступилися дорогою і пізніше "йшли у своїх справах" серед штурмувальників. Причому заворушення почалися близько 19-ї, а перші затримання в аеропорту відбулися після 22-ї години. Це в перенасиченому силовиками регіоні. І тільки після 22-50 з Хасавюрта в бік Махачкали висунулася колона техніки.

Російські ЗМІ, звичайно, знайшли винних — українська ІПСО. І навіть "координація заворушень" за допомогою низки ТГ-каналів. Але, якщо вірити цій версії, виникають незручні запитання.

Якщо це ІПСО, то така операція могла мати успіх, коли є соціальна база, коли її організатори прекрасно знають регіон і настрої. А от російська влада не володіє інформацією. Якщо це ІПСО і координація, то виходить, що російські спецслужби проспали створення, розширення і роботу підпільної мережі у вибухонебезпечному регіоні. Якщо це ІПСО та організована акція, то досить дивно виглядає реакція силовиків у перші години заворушень. Адже ніхто не заважав натовпу оглядати машини, заслін Росгвардії просто відійшов, коли натовп почав ламати огорожу на льотне поле, і безліч інших деталей.

На перший погляд, ми отримуємо картинку дестабілізації на Кавказі та проблем у російської влади. З огляду на специфіку (і географію) регіону, логічно було б на тлі заворушень почути коментар від Рамзана Кадирова — той не пропускає і менш важливих подій. Але є інформація про нібито пост його сина Адама (того самого) із закликом до євреїв виїхати з Кавказу. Тато мовчить.

Кадиров прагне стати головним по Північному Кавказу Фото: РІА Новини

І тут доречно згадати ще дві новини:

Інформацію про передавання кадировцям (а це в масі своїй Росгвардія) важкого озброєння. Створення двох нових батальйонів, які носитимуть імена Шейха Мансура і Байсангура Беноевського. Обидва були лідерами боротьби кавказьких народів (не тільки Чечні, а й значної частини Дагестану) проти Росії.

Кадиров посилюється. Причому робить це, граючи на настроях жителів регіону. Намагаючись вийти на поле регіонального патріотизму.

Ось якщо скласти ці два потоки новин, виходить, що заворушення в Махачкалі вигідні саме цьому персонажу. Путіну потрібен підконтрольний "смотрящий за Кавказом". І Кадиров підходить на цю роль.

Кадиров із 2022 року дуже хотів посилити свої позиції. Давайте згадаємо синхронну з Пригожиним критику військового керівництва РФ. Але стати "воєначальником" не вийшло, увійти як рівноправний учасник в одну з веж Кремля теж — статус "дорученця" все ж нижчий. А ось статус "смотрящего за Кавказом", нехай і новий, але вагомий.

І, нарешті, тиха робота з посилення свого впливу з боку Золотова. Хочу нагадати, що цей персонаж став різко "непублічним", коли у РФ намітилися проблеми на фронті. Але навіть на тлі втечі російських частин він не забував підпіарити якісь "геройські загони ОМОН, РГ". Нібито війська тікали, а його підрозділи "стояли до останнього". Кадиров, крім прямого підпорядкування Путіну, залежний від Золотова. Посилення Кадирова — посилення позицій командувача Росгвардією. Важке озброєння Кадирову = важке озброєння Росгвардії.

Зійшлися три лінії інтересів.

Тому я не буду надто здивований, якщо протягом найближчих кількох тижнів саме Рамзан Кадиров почне багато говорити про те, що Кавказ складний, але патріотичний регіон. І що, мовляв, він і тільки він може забезпечити там порядок.

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