Кадыров готовится к смерти Путина. Как глава Чечни укрепляет позиции клана

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Зачем Адаму Кадырову столько наград?

О Чечне в целом и о клане Кадыровых в частности существует множество мифов и нелепостей. Предлагаю более реалистично посмотреть на то, что такое Чечня и Кадыровы для россиян

Социология

В последнем социологическом исследовании, которое проводил Украинский институт будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп", отдельный блок вопросов касался именно Чечни. Приведенные ниже цифры важны для понимания того, как россияне воспринимают чеченцев и Кадырова.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что Кремль не контролирует ситуацию в Чечне?" утвердительно ответили 34% респондентов, 53% не согласились и 13% не ответили (читай — боятся ответить, поэтому их частично можно добавлять к тем, кто сомневается в способности Кремля контролировать эту территорию). В то же время, на вопрос "Является ли Кадыров патриотом России?" утвердительно ответили 36%, 18% считает, что он использует Россию, 32% считает, что он и патриот, и одновременно использует Россию, а 14% отказались ответить. И, наконец, на вопрос "Отказались ли чеченцы от идеи отделиться от России?" утвердительно ответило 33%, 46% отметило, что чеченцы хотят отделиться, а 21% респондентов затруднились с ответом.

Проще говоря, есть примерно 40% россиян, которые считают Чечню чужим для РФ телом, и еще 60% считают, что все "идет по плану".

Стоит понимать, что в России сложился консенсус по этому вопросу. И этот консенсус сводится к фразе: "Путин считает, что так надо, значит, так и надо". И пока Кадыров сидит в Чечне и занимается награждением своих детей, ситуация в республике мало кого будет интересовать. Все прекрасно понимают, что при политической жизни Путина никакой третьей чеченской войны не будет. А потому россиянам в основном плевать на то, что происходит в Чечне.

Зачем награждают Адама

Награждение Адама Кадырова и все, что происходит вокруг этого (в частности, изъятие в Чечне учебника истории, написанного экс-министром образования Владимиром Мединским, из-за того, что чеченцы в учебнике были упомянуты рядом с "бандеровцами" в части о депортации народов в СССР, и последующий визит в Чечню министра образования Сергея Кравцова, который лично представил Кадырову "исправленный" учебник) делается с молчаливого согласия Путина. Или, если быть более точным, при молчаливом "не запрете" Путина.

В России давно сложилась ситуация, когда во многих щекотливых случаях Путин не говорит ни "да", ни "нет". Так что чиновники сами, ходя, как по минному полю, решают, что разрешено, а что нет. Нынешние награждения Адама Кадырова — как раз из этой серии. Путин молчит, Кадыров активизировался, чиновники, в пределах своих скромных интеллектуальных и кулуарных способностей, делают то, что они делают. Хотя тут надо сделать маленькое замечание: извинения раиса Татарстана за депутата Азата Хамаева, возмутившегося тем, что 15-летний сын Кадырова стал Героем республики фактически за избиение человека, были продиктованы из Москвы...

Кадыров смотрит в будущее Фото: topwar.ru

Зачем это Кадырову

С большой долей вероятности можно предположить, что эта "пьеса" пишется на ходу. Что можно сказать наверняка, так это то, что все эти истории с орденами не являются и не могут быть "вассальными договорами руководителей тех или иных республик". Эти руководители являются вассалами Кремля, зависят от Кремля и будут зависеть от Кремля. Поэтому речь идет скорее о личных отношениях Кадырова, чем о каких-то играх в независимость. Так, к примеру, Меликов в Дагестане не раздает ордена Адаму, Пушилин, у которого сейчас проблема с подконтрольностью Мариуполя (город во многом контролируют чеченцы), пытается публично избегать каких-либо комментариев относительно награждения сына Кадырова. А те руководители российских регионов, которые имеют дружеские отношения с Кадыровым, без проблем награждают Адама.

Какова цель Кадырова во всей этой оперетте? Можно выделить минимум две. Первая довольно банальна. Возвышая 15-летнего Адама, он показывает всем, что планирует править как минимум следующие лет десять и здоровье ему это позволит. В то же время Кадыров не может не понимать, что 10 лет — слишком большой срок не только для него, но и для Путина. Поэтому с одной стороны пробует создать некую базу для возможной передачи власти, а с другой — закрывает сыновьями и более дальними родственниками все ключевые должности в республике. Рамзан Кадыров прекрасно помнит, как некоторое время после смерти отца ему пришлось ждать своего назначения, поскольку возраст не позволял ему сразу занять эту должность. Поэтому следует в течение года-двух изменить конституцию Чечни и подготовить возможность мгновенной передачи власти. Конечно, реальность всегда вносит свои поправки, но он, как и любой диктатор, мыслит идеальными категориями. И, что не менее важно для понимания процессов, — Кадыров знает, что Путин не будет выступать против этого.

Вторая причина — попытка сделать себя незаменимым в случае транзита власти. Напомню, что Путину 71 год и ряд российских политиков уже начал думать о транзите власти и своей роли в этом транзите. Кадыров давно пробует стать "главным мусульманином" России. В силу своей ментальности и интеллектуальных способностей он не придумал ничего лучше для активной фазы по установлению своего полуформального лидерства, чем избиение Журавля. В СИЗО. Опять-таки, все это происходит с молчаливого согласия Путина. Поэтому Кадыров будет заходить настолько далеко, насколько ему позволят. Адам в этой игре становится важной фигурой, потому что он также является одним из символов защиты мусульман.

Что будет дальше

Как бы это парадоксально не звучало, ответ на вопрос очень прост: "ничего нового". Цель Кадырова понятна и он к ней будет идти. Он считает, что у него в запасе есть для этого год-полтора точно. Война делает Кадырова во многом незаменимым, уровень доверия к нему составляет 61%, россияне считают его вторым по значению военачальником этой войны (18%), выше него с 19% только Пригожин. Задача Кадырова — не растерять этот уровень доверия и доказать всем, что без его клана Кавказ, который сейчас не собирается никуда отделяться, может начать думать об отделении после смерти Путина.

А потому парад наград для Адама, если этого не прекратит сам Путин, продолжится. Шоу должно продолжаться.

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