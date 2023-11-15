Выстоит ли украинский десант? Как Россия пытается избавиться от присутствия ВСУ на левом берегу

Командование войск РФ в Херсонской области обеспокоено существованием украинского плацдарма, отмечает военный эксперт Константин Машовец . Поэтому сейчас там готовятся активные наступательные операции, но более хитрые, чем обычно у россиян.

Вероятно, командование группировки войск (ГВ) противника "Днепр" приступило к реализации плана по ликвидации тактических плацдармов ВСУ на левом берегу р. Днепр.

Генерал Теплинский, судя по всему, вполне логично решил начать с наиболее угрожающего для себя — того, который находится в районе с. Крынки.

Насколько я понял, замысел заключается в следующем.

Создать преимущество в силах и средствах, в виде 3-х тактических групп. А затем, двумя из них (фланговыми), из районов с. Корсунка и с. Казачьи Лагери соответственно, атаковать вдоль прибрежной дороги Олешки — Новая Каховка в общей дирекции на с. Крынки.

В то время, как третья, фронтальная будет действовать через лес южнее с. Крынки, пытаясь оттеснить передовые подразделения ВСУ из северной части леса сначала в само село, а затем и в пойму реки.

Начнет — точнее, уже начала — действовать именно фротнтальная группа, в которую, очевидно, входят подразделения 26-го мотострелкового полка (МСП) 70-й мотострелковой дивизии (мсд) и отдельные подразделения 144-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр). Где-то полтора-двое суток назад им удалось продвинуться почти до юго-восточной окраины села (в его центральной части).

В районе с. Казачьи Лагери противник сосредоточил еще одну тактическую группу в виде:

1445-го и 385-го МСП ТрВ (по батальону из каждого);

328-го десантно-штурмового полка (ДШП) 104-й "типа" десантно-штурмовой дивизии, вероятно действует впереди одним усиленным батальоном;

сводного тактического отряда 10-й отдельной бригады специального назначения (ОРБ СпН);

батальона БАРС-4.

Ну, и по направлению с. Корсунка — с. Крынки развернуты:

как минимум 2 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБР МП), а скорее всего — и все 3 ее батальона;

батальон 205-й ОМСБр;

батальон 404-го МСП ТрВ;

сводный тактический отряд "Шторм-Z", как минимум из 2-х штурмовых рот по 110-120 зеков каждая.

По объему и количеству этих сил и средств, можем смело утверждать, что только против одного украинского плацдарма в районе с. Крынки противник сосредоточил почти 2 полноценных "расчетных" бригады.

Я сейчас не буду прогнозировать, получится у них или не получится.

Но, должен признать, генерал Теплинский действует достаточно взвешенно и логично, стараясь не создавать "столпотворение войск" перед украинским плацдармом в условиях превосходства ВСУ в вопросах разведки и в эффективности действий артиллерии, а привлекая к активным действиям против наших плацдармов ровно столько войск (сил) — сколько нужно. То есть, чтобы иметь очевидное преимущество в силах и средствах, но в то же время — не подставлять (или пытаться не подставлять) свои войска под эффективный огонь украинской арты в районах и на рубежах их сосредоточения и развертывания. Это достаточно редкое профессиональное качество среди российских армейских командиров (начальников) оперативного уровня, которые, в своем большинстве, как правило, пытаются действовать нахрапом, массируя в наступлении свои войска сверх любых разумных норм, добиваясь "задавить противника массой".

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