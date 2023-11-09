Авантюра или прорыв? Что означают активные действия ВСУ на левом берегу Днепра

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"Прыжок" за Днепр…

К активным действиям ВСУ на левом берегу Днепра можно относиться как угодно. Считать это "пиарной авантюрой на крови", бесцельной тратой ресурсов или серьезно рассматривать возможность "прорыва в Крым" с этого направления. Но пока реальные события свидетельствуют о том, что российское командование на Крымско-Таврическом направлении по крайней мере получило явно не запланированную им ранее значительную головную боль..

Это уже факт, как бы его не оценивать и не трактовать.

Насколько я понимаю, там все идет четко по плану, однако явно не российскому:

по крайней мере 2 тактических плацдарма ВСУ в районе автомобильного и железнодорожного Антоновских мостов уже превратились в 1, но немного больший, чем 2 предыдущих. Причем, судя по всему, ВСУ достаточно плотно его удерживают;

в районе с. Крынки передовые подразделения 26-го мотострелкового полка (мсп) противника очевидно еще удерживают часть леса южнее села и северо-восточную часть самого села, но ситуация там для россиян явно развивается как-то "не в ту сторону"… Причем не помогают даже "шторм-зетовцы", пригнанные со стороны с.Корсунка. В свою очередь, несколько подразделений 144-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) россиян попыталась на этом участке "прощупать украинский плацдарм", как говорится, в лобовую, так сказать, нахрапом… но получилось неудачно для нее;

по крайней мере в 2-х местах передовые подразделения ВСУ на отрезке между г. Олешки и г. Новая Каховка сумели перерезать прибрежную дорогу, которая едет из Новой Каховки на Олешки… Что уже само по себе является, мягко говоря, немного странным. Но будет еще более странным, если украинские подразделения выйдут к следующей дороге Е-58. А такая возможность у них есть. В таком случае, ситуация изменится вообще кардинальным образом;

по рубежу Подстепное-Песчановка также происходят какие-то "суета и беспорядок". В районе о. Чайка противник (вероятно, подразделения 177-го отдельного полка морской пехоты\оп МП и 171-го отдельного десантно-штурмового батальона\одшб из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии\дшд) пытаются удержать первую позицию главного рубежа обороны вдоль прибрежной дороги. Вполне возможно, что там же задействованы и отдельные подразделения 205-й омсбр противника. Но, несмотря на это, даже судя по открытым источникам, ситуация там для противника также накаляется, особенно севернее с. Подстепное;

короче говоря, из днепровских плавней у противника как-то не получилось эффективной полосы обеспечения…

Как же реагирует на все эти события Теплинский и компания? Конечно, в присущем для россиян стиле:

стягиванием на "АпАсный участок" дополнительных сил и средств;

организацией и проведением многочисленных серий атак в режиме 24\7.

Причем ввод в бой соединений, частей и подразделений происходит так же, как и всегда — "по мере соосредоточения и развертывания".

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Речь идет, в первую очередь, о двух основных соединениях, которые очевидно противник намерен задействовать для "ликвидации днепровского кризиса" — 70-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 18-й общевойсковой армии, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд) из состава воздушно-десантных войск.

Я уже писал, что из состава 7-й дшд на этом направлении еще до недавнего времени находилось по сути только три батальона (171-й одшб, 104-й отдельный танковый батальон\отб и 162-й отдельный разведывательный батальон\орб). Основные силы дивизии (3 ее десантно-штурмовых полка\дшп) были в свое время переброшены "под Вербовое", чтобы принять участие во фланговых контратаках против наступающей украинской группировки.

Ну и вот теперь, учитывая тот факт, что с "фланговыми контратаками" на Токмакском направлении все равно ничего путного не получилось, а украинские морпехи устроили в днепровских плавнях российским мотострелкам и мобикам роковой контрстрайк, месье Теплинский явно потребовал от своих "старших начальников" вернуть ему это соединение воздушно-десантных войск "взад". Напомню, штатная должность этого генерала — командующий воздушно-десантными войсками ВС РФ.

Однако дело в том, что вытянуть сейчас из под Вербового на Токмакском направлении основные силы 7-й дшд российское командование не может… "чисто физически". 108-й и 247-й десантно-штурмовые полки (дшп) дивизии втянуты в бои по "самое не балуй". А 56-й дшп, который и так уже раза 2 переформировывали "почти заново", может отправить к Теплинскому прямо сейчас не более 2-х своих батальонов. Хотя, вероятно, "чуток погодя" эта феодосийская шарага отправится на Днепр в полном составе (если уже не отправилась).

Что касается 70-й мсд, то 2 ее мотострелковых полка УЖЕ задействованы — 26-й мсп пока неудачно пробует отбросить наших морпехов от Крынок обратно в плавни, а 28-й мсп, вероятно, введен во второй эшелон тактической группы, которая действует по рубежу Песчанка-Подстепное, севернее с. Раденск, где-то юго-западнее с. Челбурда. Еще "где-то бродят" по крайней мере один мсп и еще один танковый полк (тп) этой дивизии.

О танковом полке проходила месяц назад информация, что он продолжает "доформировываться" в северном Крыму, а мотострелковый якобы сосредотачивался в районе г. Скадовск.

Важно

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Как бы там ни было, но противник в ближайшее время будет вынужден "заниматься проблемой украинских плацдармов" на Днепре вплотную. Ведь, если пустить этот вопрос на самотек, ВСУ таки смогут получить на правом берегу реки отрезок побережья, куда НЕ будет доставать основная масса российской артиллерии. Не мне вам объяснять, что это будет означать…

Конечно, его еще нужно будет надежно прикрыть с воздуха. Ну, на этот счет у меня также есть определенные далеко не безосновательные (судя по той информации, которая поступает из войск) надежды.

И в заключение по оценкам действий ВСУ со стороны противника.

Несколько российских пабликов, более-менее адекватных (и потому не очень известных "у себя на родине"), достаточно единодушно пришли к выводу, что ВСУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО спланировали, организовали и отработали свои действия через р. Днепр.

Я не буду сейчас их указывать, чтобы не рекламировать врага, но укажу, что свои выводы они аргументировали достаточно адекватно:

россиян неприятно поразила скорость и оперативность действий подразделений ВСУ, особенно в сфера наращивания их усилий. "Сначала там обнаруживается 2-3 хохляцких ДРГ, потом — до взвода, а через пару суток, когда закрепились, они начинают переправлять туда минометы, и там уже появляется рота… ну и т.д.";

также они пришли к выводу, что украинское командование нашло какой-то пока неизвестный им способ обеспечивать пополнение своих передовых подразделений и организовать их материально-техническое обеспечение, причем в достаточном количестве и с соответствующей оперативностью (иначе передовым подразделениям ВСУ не удавалось бы в течение более-менее длительного времени вести интенсивные боевые действия на плацдармах, а они, кроме этого, умудряются их еще и расширять);

очевидно также, что ширина по фронту и основные участки и направления активных действий ВСУ "через Днепр" выбраны совсем не случайно. Они четко привязаны к характеру местности, составу и оперативному построению российских войск, учтены даже уровень воды, наиболее удачные и удобные места для высадки и скрытого продвижения в пойме. Россияне приходят к выводу, что имеют дело с тщательно спланированной и подготовленной, особенно в области разведки операцией по захвату и удержанию плацдармов на левом берегу Днепра. Хотя, конечно, считают, что у них при "наведении порядка" и "концентрации усилий" есть значительные шансы их ликвидировать…

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